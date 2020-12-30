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6 bakandan ekonomide reform zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde, Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar, Tarım ve Orman, Ticaret ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanları ile bir araya geldi. 

Güncellenme: 19:07, 30/12/2020
Haberler Ekonomi
6 bakandan ekonomide reform zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bugün ekonomide yeni dönemin yol haritasını belirlemek için bir zirve gerçekleştirildi.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Bakanlarımızla ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki dönemin reform gündemini değerlendirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

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