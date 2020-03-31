ABD’de kara gün: 500 bin işçi ücretsiz izne çıkarıldı

ABD’de 2 trilyon dolarlık teşvik paketine rağmen, kitlesel ücretsiz izin ve işten çıkarmalar devam ediyor.

Bloomberg’ün hesaplamasına göre, ABD’de corona virüs salgını nedeniyle mağazaları kapalı olan perakende zincirlerinin ücretsiz izne çıkardığı işçi sayısı 500 bini aştı.

Son olarak ülkenin önde gelen perakende zincirleri Kohl, Macy ve Gap da işçilerin büyük bölümünü ücretsiz izne çıkardı.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ABD’de perakende sektöründe yaklaşık 16 milyon kişi çalışıyor. Bunların 5 milyonu mağazalarda çalışırken, ortalama ücretler saatlik 11,70 dolarla (yıllık 24 bin dolar) ülke ortalamasının altında yer alıyor.

Salgını gerekçe göstererek işçilerini ücretsiz izne çıkaran perakende zincirleri arasında Victoria’s Secret ile Bath Body Works’un sahibi L Brands, ayakkabı satıcıları DSW ve Steve Madden ile Men’s Wearhouse ve JoS. A Bank’ın sahibi Tailored Brands de bulunuyor.

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FT: KARA GÜN

Başkan Donald Trump’ın karantina önlemlerini uzatma kararının ardından 30 Mart Pazartesi gününün ülkenin emek piyasası açısından “kara bir güne” dönüştüğünü belirten Financial Times gazetesi, 129 bin işçi çalıştıran kıyafet satışı yapan perakande zinciri Gap, 125 bin işçi çalıştıran Macy ve 122 bin işçi çalıştıran Kohl’un işgücünün büyük bölümünü ücretsiz izne çıkarma kararı aldığını aktardı.

Kohl’un 122 bin işçiden yaklaşık 85 binini ücretsiz izne çıkarma kararı aldığı aktarıldı.

53 bin kişiyi istihdam eden Ascena da tüm mağaza işçilerini ücretsiz izne çıkarma kararı aldı.

Casper de, tüm mağaza çalışanları için ücretsiz izin kararı aldı.

ABD’de geçen hafta 3,3 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuş ve tarihi rekor kırmıştı.

ABD’de ücretsiz izne çıkarılanların birçoğu, işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor.