Akbank’ın ilk çeyrek net kârı düştü

Akbank’ın corona virüsü salgınının artmaya başladığı ilk çeyrekte net kârı artan kredi karşılıklarının da etkisiyle yüzde 7 düşerek 1.31 milyar TL oldu. Bankanın 2019 yılı ilk çeyrek kârı 1.412 milyar TL olmuştu.

KAP’a dün akşam yapılan açıklamaya göre bankanın kredileri ise 2019 sonuna göre yüzde 3 artışla 209.55 milyar TL oldu. Bankanın net faiz gelirleri geçen yıl aynı döneme göre yüzde 48 artışla 5 milyar liraya ulaşırken, net ücret komisyon gelirleri ise yüzde 0.03 düşüşle 1.13 milyar lira oldu.

“340 BİN MÜŞTERİNİN KREDİSİ ÖTELENDİ”

İş Yatırım’ın notunda Akbank’ın kârındaki düşüşte, Covid-19 salgınından sonra mevcut grup II ve III kredi karşılıklarının artırılması, 250 milyon TL’lik serbest karşılık ayrılması ve Telekom kredisi için geçen sene tüm yıl için ayrılan karşılık kadar miktarın sadece ilk çeyrekte ayrılmasının (871 milyon TL) etkili olduğu belirtildi.

Notta ayrıca bankanın sene başında beklenen %14-15 aralığındaki öz kaynak kârlılık hedefinin de muhtemelen aşağı yönlü revize edileceği ifade edildi. Finansal sonuçların ardından Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil yaptığı açıklamada, corona virüsü salgını sürecinde bankanın müşterilerinin yanında olmaya devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Bugüne kadar, 340,000'e yakın müşterimizin yaklaşık 550,000 adet kredisinin ötelemesini gerçekleştirdik. Bu kredilerin anapara tutarı yaklaşık 14 milyar TL, vadesi gelen tutar ise yaklaşık 3 milyar TL oldu”

Binbaşgil ayrıca, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınan Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi protokolüne de katıldıklarını söyledi. (REUTERS)