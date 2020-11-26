Akkuyu Nükleer Santrali, bölgedeki emlak fiyatlarını arttırdı

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi’nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral inşaatı bölgeyi hareketlendirdi. Turizm merkezi Taşusu bölgede yapımı devam eden projede çalışanları nedeniyle adeta Rusya’nın bir ilçesi gibi oldu.

Taşucu’nun kış aylarında ancak 10 bini bulan nüfusu 20 bini geçerken, gayrimenkul satış ve kira fiyatları tavan yaptı. İlçede gözle görülür inşaat yapımında artış kaydedilirken, bazı ünlü markalar Taşucu'na mağaza açması dikkat çekti.

KONUT FİYATLARI İKİ, KİRALAR 3-4 KAT ARTTI

25 yıldır emlakçılık yapan Mesut Katı, Akkuyu Nükleer Santral Projesi nedeniyle Taşucu'nda baş döndüren bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

Katı, Rus nüfus yoğunluğun sosyal yaşamı önemli ölçüde etkilerken gayrimenkul satış ve kiralama bedellerinin de arttığına vurgu yaptı.

Katı, 180-200 bin liralık dairelerin şu anda 350-400 bin liraya fırladığını, 3+1 dairelerin ise 500 bin TL olduğunu, daha önce bin TL aylık daire kiraların 4 bin liraya kadar yükseldiğine dikkat çekti.

YÜZÜNE BAKILMAYAN KONUTLARIN KİRASI 3 BİN LİRA

Daha önce kimsenin yüzüne bakmadığı Kum Mahallesi’ndeki evlerin şu anda 3 bin liraya kiraya verildiğini vurgulayan Katı, “Bu mahallede sıfır evlerin kirası ise 4-5 bin lira. Öğrencilere 500-600 TL'ye kiraya veriyorlardı. Bin TL'ye en güzel, en lüks evde oturabiliyordun. Şimdi bunun 3-5 katı oldu. Yöre halkı çok sevinçli, yöre halkı paraya bakıyor. Evleri değerlendi, malları değerlendi. Kat karşılığı müteahhitten üç beş daire aldılar. Daha önce kat karşılığı en fazla yüzde 30 verilirken şimdi yüzde 50 veriliyor” dedi.

“HERKES EMLAKÇI OLDU”

Gayrimenkulde yaşanan ilgi nedeniyle önüne gelenin emlakçı olduğuna da dikkat çeken Katı, bekçisi, emeklisi, kahvecisi, bakkalın herkesin bölgede emlakçılığa soyunduğunu anlattı. Katı, “Çünkü bir rant var. Bu sefer de önlenemiyor. Vergi dairesi de gelip takip etmiyor. Herkes işini yapmalı. Kasap kasaplığını, emlakçı emlakçılığını yapsın” ifadelerini kullandı.

“MARKETLER DOLU”

Rusların gelmesi ve nüfusun artması ile birlikte daha önce az sayıda olan zincir marketlerinde bir anda arttığını ifade eden Mesut Katı, şöyle devam etti:

“Marketler ful dolu. Zincir marketler art arda açıldı. Daha önce kış nüfusu 10 bindi, yaz nüfusu 20 bin oluyordu. Şu anda binlerce Rus geldi, bu işçilerin eşi çocukları var. Yani bir 50 bin nüfusu oldu Taşucu'nun şu anda. Zaten önceden evler boştu, şu anda yazlıkçıların hepsi evlerini kiraya verdi. Ankara'dan Kayseri'den, İstanbul'dan, Sivas'tan yatırımcı geldi, adamlar hep buradan ev aldı. Bu hareketlilikten herkes memnun oldu. Ev, arsa alanlar var, inşaat yapanlar var. Şu an çok yoğunluk var. Taşucu'nda arsanın metrekaresi önceden bin liraydı, şimdi 300 metrekare arsaya 600 bin lira isteniyor. Yani metrekaresi 2 bin lira oldu.”

“DUBLEKS VİLLANIN ÇATISINA ODA YAPANLAR BİLE VAR”

Bir yılda Taşucu'nda arsa ve ev fiyatlarının yüzde yüz arttığını anlatan Katı şöyle dedi:

“Halk gayet memnun, parasına bakıyor. Halk evinin bir odasını kiraya verecek duruma geldi. Adam dubleksinin çatısına oda yapmış, evi kiraya vermiş. Düşün, böyle bir şey var mı? 3 bin 500 liraya aylık. Ruslar burayı çok seviyorlar, Alanya'yı, Antalya'yı geçer burası. Yeşilovacık'a bile gitmiyorlar ‘Orası köy gibi' diyorlar, Taşucu'nda banka market, kafe, birahane her şey var. Bu tür yerlerin sayısı da arttı.”

KAYNAR: KORKUNÇ BİR TALEP VAR

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise konutun az olması nedeniyle oluşan talepten dolayı Taşucu’nda inşaata korkunç bir talebin olduğunu vurguladı. Arza talebin cevap verememesi nedeniyle arsa ve daire ve kira fiyatlarının çok yükseldiğini anlatan Kaynar, şe değerlendirmede bulundu:

“Rus nüfus yoğunluğu Taşucu'nda ki gibi olmasa da Silifke'de de var. Taşucu ile Silifke arasındaki bir bölgeye kurulacak 3 bin konutluk Rus yerleşim merkezi proje aşamasındadır. Bu proje gerçekleştiği an biraz durma olur. Talep yüzde 80-90 azalır. Projenin çok hızlı ilerleyeceğini tahmin ediyorum. En fazla 1-2 yıl içinde bitirirler çünkü çok hızlı yapıyorlar. Taşucu’nda talepten ve konutun az olmasından dolayı yeni büyük inşaatlar yapılmaya başlandı. İnşaata korkunç bir talep oldu.”

HİZMET SEKTÖRÜ TALEPLERLE BÜYÜYECEK

Bölgede hizmet sektörünün taleplerle büyüyeceğini tahmin ettiklerini anlatan Kaynar bu konuda şöyle dedi:

“Araç kiralama şirketi geldi. Şube açma hazırlığı yapıyor. Sosyal yaşamımız hareketlenecek ama kültürel açıdan da kayıplar vereceğiz. Silifke'de de hareketlik var ama zamanla oturur. Ruslara yönelik yavaş yavaş hizmet sektörü de hazırlığını yapmaya başladı. Ben iyi olacağı kanaatindeyim ama konuta olan ilginin iki yıla düşeceğini tahmin ediyoruz. 3 bin konutluk, eğitimiyle, kilisesiyle, soysal tesisiyle büyük bir Rus kenti yapım çalışmaları var. Çalışmalarını Rus hükümeti büyük bir firma ile yapıyor.”

CAZİBE MERKEZİ OLDUK

Daha önce 6 mahallesi olan Taşucu'nun Yerel Yönetimler Yasası ile Silifke'ye bağlandığını hatırlatan Muhtar Adnan Uysal da nükleer santralden kaynaklı ilgi nedeniyle cazibe merkezi durumuna geldiklerini ancak önemli ölçüde alt yapı sorunları bulunduğunu dile getirdi.

Uysal, geçtiğimiz yıllarda 10 bin olan kış nüfusunun şimdi 20 binin üzerine çıkarak artığına işaret ederek, yaşanan yoğunlukla birlikte özellikle yaz aylarında trafikte sıkışma yaşandığını, mevcut al yapının da buna yetmediğinin altını çizdi.

Muhtar Uysal, Taşucu'nun önemli alt yapı sorunlarının çözümü konusunda merkezi hükümet ile yerel yönetimlerden ilgi beklediklerini de sözlerine ekledi.