AKP 79 yıllık harcamanın 6 katını 18 yılda yaptı

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Aykut Erdoğdu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılından, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılına kadar geçen 79 yılda hükümetlerin toplam 779 milyar lira harcama yaptığını belirterek, “Bu hükümetler ülkeyi yüzlerce fabrika, baraj, kara ve demiryollarıyla donattı. AKP ise 18 yılda bu harcamanın 6 katını yani, 4 trilyon 340 milyar dolar para toplamasına rağmen sadece borç yaptı” dedi.

Erdoğdu, şunları söyledi:

“Son 18 yılda, AKP vatandaştan 2 trilyon 317 milyar dolar vergi topladı. Bunlara 248 milyar dolar vergi dışı normal gelir, 678 milyar dolar faiz, kâr, rant geliri gibi faktör geliri, 1 trilyon 33 milyar dolarlık sosyal fon geliri ve 64 milyar dolarlık özelleştirme geliri eklendiğinde devletin toplam geliri 4 trilyon 340 milyar doları buldu. İktidar bu parayı harcadı ve 237 milyar dolar da açık verdi.”

BORÇ YÜKÜ KATLANDI

18 yılda doğru dürüst yatırım yapmayan AKP'nin 4 trilyon 577 milyar doların 2 trilyon 24 milyar dolarını cari harcamalara, 2 trilyon 27 milyar dolarını cari transferlere, 108 milyar dolarını sermaye transferlerine harcadığını belirten Erdoğdu, “Vatandaş da borç batağına girdi. Hane halkı borç yükü 2002 yılsonu-2020 Haziran döneminde 4 milyar dolardan yaklaşık 26 kat artışla 102 milyar dolara çıktı” dedi.