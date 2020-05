AKTOB Başkanı Erkan Yağcı SÖZCÜ’ye açıkladı: Yerli turistlere özel uygulamalar gelecek

Erkan Yağcı, Akdeniz Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) başkanlığını yürütüyor. Salgın yüzünden oteller kapalı. Ama, otelciler yeni döneme göre hazırlıklarını da yapıyor.

Başkan Erkan Yağcı, “Yeni normalleşme döneminde turizmde belirleyici olan fiyat değil, güven olacak. Türkiye turizmde edindiği deneyim ve birikimleri ile gelişmelere kolay uyum sağlayacak bir ülkedir. Türkiye turizmde yeni normalleşme sürecinde de başarı hikayesi yazacak” dedi.

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ

Türk turizminin içinde bulunduğu durumu AKTOB Başkanı Erkan Yağcı şöyle açıkladı: “Küresel çapta bir krizle karşı karşıyayız. Türkiye turizminde, salgın sürecinde gösterdiği başarıyı iletişim stratejimizde kullanacağız.

Salgının etkilerini sadece bu yılı baz alarak değerlendirmemeliyiz. Bu dönem vesilesi ile bugüne kadar yarattığımız değerler yeni dönemin artıları olmalıdır. Özellikle sektörümüzün yatırımcılarının ve profesyonellerinin yerli olması rekabet üstünlüğümüzdür, olmalıdır.

Turizmin 50'den fazla sektörü etkilediği gerçeğini net olarak görmeliyiz. Oluşan değişimi algılayıp sektöre uyarlama yapmamız lazım.”

PSİKOLOJİ ETKİSİ

Bu yılın belirleyici unsurunun “fiyat” değil, turizm talebinde salgının psikolojik etkisi olacağını kaydeden AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*Turizm ve seyahat endüstrisi geleceğin gözde sektörü olmaya devam edecektir. Bu geçici dönemde sağlık odaklı seyahatler ön plana çıkacak.

*Her şey dahil sitemini en iyi uygulayan ülkelerin başında Türkiye ve özelinde Antalya geliyor. Her şey dahil ile salgını ilişkilendirmemeliyiz. Her şey dahil misafir tarafından talep edilen, arzu edilen bir sistemdir.

*Biz olayı bilimsellik ve tüketici eğilimleri çerçevesinde değerlendiriyoruz.

Yağcı, şöyle devam etti: “Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de ilk turizm hareketi iç pazarla olacaktır. İç pazar bizim ilk kaynak pazarımızdır.

Her zaman desteklenmesi gereken ana pazarımızdır. Biz de bu dönemde iç pazar hareketi için özel uygulamaları yapacağız.”

Sağlıklı Turizm Sertifikası'nda temel kriter sosyal mesafe

Türkiye'nin başlattığı sertifikasyon programıyla, “Yolcu sağlığı ve güvenliği”, “Çalışan sağlığı ve güvenliği”, “Tesislerde alınan önlemler” ve “Ulaşım araçlarında alınan önlemler” olmak üzere 4 ana başlıkta 132 kriter belirlendiğini hatırlatan Yağcı, bunun amacını şöyle açıkladı:

*Amaç, bu özel yılda misafirin, çalışanın ve toplumun sağlık güvenliği. Ayrıca, turizm işletmelerinin faaliyetlerine yeniden başlayacağı dönemde, tüketicide oluşan Covid-19 bulaşma endişesini giderip, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaların yol haritasıdır.

*Sertifikasyonda temel kriter sosyal mesafe. Bu geçici dönemde Covid-19'a özel uygulamaları gerçekleştirip, hazır hale geldiklerini belirterek, Fakat burada beklentimiz kaynak pazarlardan uçuşların başlamasıdır.