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Altın fiyatları 27 Ocak… Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ne durumda sorusu her gün olduğu gibi bugün de ekonomi gündeminin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? Çin'deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

07:16 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları 27 Ocak… Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin’deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 487,17 Lira

Yarım altın: 974,35 Lira

Gram altın: 302,13 Lira

Cumhuriyet altını: 2.004,00 Lira

Altın fiyatları bugün 2020: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 298,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 298,50 liradan, bin 966 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 987 liradan, 272 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 276 liradan, bin 921 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 941 liradan, 961 liradan alınan Yarım Ziynet 971 liradan ve 480 liradan alınan Çeyrek Ziynet 485 liradan satıldı.

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