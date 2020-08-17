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Altın fiyatları cep yakıyor! 17 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Güvenli liman olarak görülen altının fiyatları uzmanlara göre corona salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD-Çin gerilimi, salgına karşı açıklanan parasal destek paketleri ve zayıflayan dolardan destek bulan altın yükseliyor. Serbest piyasada gram altının fiyatı ise 460 lira civarında bulunuyor. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte son durum...

08:18 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları cep yakıyor! 17 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, merakla araştırılan konular arasında da kendine yer buluyor. Vatandaşlar yatırım amaçlı olarak almak için yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarını araştırıyor. İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 17 AĞUSTOS

Gram altın: 460,98 lira

Çeyrek altın: 768,40 lira

Yarım altın: 1.536,90 lira

Cumhuriyet altını: 3.050,40 lira

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ALTIN FİYATLARI UÇTU, BULMAK ZORLAŞTI

Geçtiğimiz hafta altın rekor üzerine rekor kırarken vatandaşlar altın almak için kuyumculara akın etti. Bazı kuyumcularda çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını bulmak zorlaştı. Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, darphanenin yetişmekte zorlandığını ve bir-iki hafta daha sıkıntının yaşanacağını söyledi.

“DARPHANE YETİŞTİREMEDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Kuyumcuların, gram ve çeyrek altın bulundurmakta zorluk yaşadıklarını belirten Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, bu durumun altına olan yoğun talep nedeniyle yaşandığını belirtti.

Altınkardeş, “Gram ve çeyrek altına yoğun bir talep olunca darphane yetişemedi. Bununla ilgili 1-2 hafta daha sıkıntı yaşanacağı düşünülüyor. Daha sonra da normale dönecek. Vatandaşlar yastık altında var olan altınlarını bozdurduğunda da bu sıkıntının daha rahat aşılacağını düşünüyoruz” dedi.

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