Altın fiyatları geriledi! Gram altın fiyatı 459 liraya düştü!

Sert yükselerek tarihi zirveleri gören altın fiyatları bu kez düşüşe geçti. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada 459,71 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459,84 liradan, 2 bin 976 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 14 liradan, bin 488 liradan alınan yarım altın bin 516 liradan ve 746 liradan alınan çeyrek altın 757 liradan satılıyor.

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ALTIN İTHALATINDA REKOR KIRILDI

Altına olan talep dış ticaret verilerine de yansıdı. Ağustos ayında altın ithalatı aylık olarak yüzde 394 artarak 1989 yılından bu yana en yüksek artışını gerçekleştirdi. Türkiye’ye geçen ay 4.08 milyar dolarlık altın girişi oldu.

Altın ithalatı ağustos'ta yüzde 394 artışla 4.08 milyar dolar oldu, bu rakam 1989 yılından bu yana aylık bazda en yüksek altın ithalat rakamı olarak gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar, ithalatın yüzde 20,64 artarak 18 milyar 776 milyon dolar, dış ticaret hacminin yüzde 8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Bakanlık verilerine göre; Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,74 oranında azalan ihracat, 12 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı ayda ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 artışla 18 milyar 776 milyon dolar oldu. Ağustos ayında dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,52 artarak 31 milyar 239 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 66,4 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında altın hariç ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,92 oranında azaldı, altın hariç ithalat ise yüzde 0,30 oranında azaldı. Altın ticareti hariç tutulduğunda 2020 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,92 azalarak 12 milyar 182 milyon dolar, ithalat yüzde 0,30 azalarak 14 milyar 694 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 2,45 azalarak 26 milyar 877 milyon dolar olarak gerçekleşti.