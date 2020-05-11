Altın fiyatları: Gram altın 387 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda sert yükseliş göstermişti. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 11 MAYIS

Çeyrek altın: 636 Lira

Yarım altın: bin 272 Lira

Gram altın: 387,93 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 537 Lira

Tam altın: 2 bin 559 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK VE YILLIK EN ÇOK GETİRİ KÜLÇE ALTINDAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 nisan dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 13,39 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 6,66 ve euro yüzde 4,80 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0,27, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,58 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 7,12, euro yüzde 5,25 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,16 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,16 ve DİBS yüzde 0,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,36 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,60 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,47 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,10 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,16 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 26,14, mevduat faizi (brüt) yüzde 12,42, dolar yüzde 11,41 ve euro yüzde 7,78 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,16 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 21,33, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,13, dolar yüzde 7,17 ve euro yüzde 3,67 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 9,73 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.