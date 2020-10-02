Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatları yükselişine devam ediyor

Altın fiyatları, haftanın son iş gününde yükselişini sürdürdü. Haftanın ilk günü 761 lira olan Kapalıçarşı gram altın fiyatı, güne 476 lira olarak başladı.

09:20 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yükselişine devam ediyor

Son zamanlarda dünya genelinde en gözde yatırım araçlarından biri de altın oldu. Corona virüsü pandemisi sebebiyle güvenli liman olarak gözüken altın, haftanın son iş gününde artışını sürdürdü.

2 EKİM'DE ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Alış: 773.70

Satış: 782.10

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.545.00 Lira

Satış: 1.562.30 Lira

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Alış: 3.085.30 Lira

Satış: 3.0112.70 Lira

REŞAT ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.117.70 lira

Satış: 3.145.65

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altın altın fiyatları Corona Dünya gram altın fiyatı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more