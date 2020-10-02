Altın fiyatları yükselişine devam ediyor

Son zamanlarda dünya genelinde en gözde yatırım araçlarından biri de altın oldu. Corona virüsü pandemisi sebebiyle güvenli liman olarak gözüken altın, haftanın son iş gününde artışını sürdürdü.

2 EKİM'DE ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Alış: 773.70

Satış: 782.10

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.545.00 Lira

Satış: 1.562.30 Lira

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Alış: 3.085.30 Lira

Satış: 3.0112.70 Lira

REŞAT ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.117.70 lira

Satış: 3.145.65

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ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.