Altın fiyatlarında son durum: 4 Haziran gram altın ve çeyrek altın kaç para?

Yaptığı birikimleri altın alarak saklayan ya da hediye altın almak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. ‘Gram altın ne kadar' ve ‘Çeyrek altın ne kadar' sorusu internette en çok aratılan konuların başında geliyor. İşte 4 Haziran altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 368,34

Satış: 368,47

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 601,60

Satış: 609,60

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.203,30

Satış: 1.219,10

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.395,40

Satış: 2.427,10

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