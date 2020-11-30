Asgari ücret zammı 2021 yılında ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4 Aralık cuma günü ilk toplantısını gerçekleştireceği açıklandı. Asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar da tartışılmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta tarihinde yapılacağını açıkladı.

Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

YIL ASGARİ ÜCRET (TL) 2003 225 2004 318 2005 350 2006 380 2007 419 2008 503 2009 546 2010 599 2011 658 2012 739 2013 803 2014 891 2015 1.000 2016 1.300 2017 1.404 2018 1.603 2019 2.020 2020 2.324

RAKAMLAR KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrete yapılacak zam oranı, yeni asgari ücreti belirleyecek. Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

REFAH PAYI FAKTÖRÜ

Merkez Bankası’nın 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa asgari ücret brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5 puan refah payı eklenmesi durumunda ise asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.