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Asgari ücret zammı 2021 yılında ne kadar olacak?

Asgari ücret zammına göre 2021 yılında maaşı yeniden şekillenecek milyonlarca vatandaş zam oranı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Güncellenme: 09:30, 30/11/2020
Haberler Ekonomi
Asgari ücret zammı 2021 yılında ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4 Aralık cuma günü ilk toplantısını gerçekleştireceği açıklandı. Asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar da tartışılmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta tarihinde yapılacağını açıkladı.

Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

YILASGARİ ÜCRET (TL)
2003225
2004318
2005350
2006380
2007419
2008503
2009546
2010599
2011658
2012739
2013803
2014891
20151.000
20161.300
20171.404
20181.603
20192.020
20202.324

RAKAMLAR KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrete yapılacak zam oranı, yeni asgari ücreti belirleyecek. Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

REFAH PAYI FAKTÖRÜ

Merkez Bankası’nın 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa asgari ücret brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5 puan refah payı eklenmesi durumunda ise asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

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