Asgari ücretli devlet hastanesi

Balıkesir'de 124 yıldır hizmet veren tarihi Balıkesir Merkez Devlet Hastanesi'ne 400 yataklı ek bina yapımı için proje hazırlandı. Ancak hükümet 240 milyon TL gereken yatırım için bu yılın bütçesine sadece 2 bin lira, yani asgari ücretin bile altında ödenek koydu. Balıkesir'de yap-işlet-devret yöntemiyle özel sektörün işlettiği şehir hastanesi hasta kaybetmesin diye devlet hastanesinin geri plana atıldığı, ek bina geciktikçe şehir hastanesinin daha çok para kazandığı ifade ediliyor.

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, Balıkesir'in en köklü hastanesinin içler acısı duruma düşürüldüğünü belirterek, “Hastaneye 400 yataklı ek bina yapılması yatırım planına alınmasına rağmen bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. 1 yıllık ödenek 1 asgari ücretten bile daha az. Halk yatırımın bir an önce gerçekleştirilmesini ve hastanenin eski haline dönmesini bekliyor” dedi.

HASTANE ADETA BUDANDI

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, 1896 yılında kurulan Balıkesir Merkez Devlet Hastanesi tam 124 yıldır halka sağlık hizmeti veriyordu. Ancak 2017 yılında, birçok ilde olduğu gibi Balıkesir'de de özel sektöre “şehir hastanesi” kurdurulup işletmeye açtırılınca halkın gözdesi hastane geri plana atıldı. Her türlü sağlık hizmetini sunabilecek kapasiteye sahip olan devlet hastanesi, şehir hastanesi müşterisiz, yani hastasız kalmasın diye adeta budandı.

Tarihi hastanenin yatak sayısı bir anda 600'den 260'a düşürüldü. Yetmedi, hastane geniş kapsamlı branşlara ve uzman hekimlere sahip olmak gibi özellikleri ifade eden A2 sınıfından, ilçelerde hizmet veren ve daha az branş ve hekimlere sahip B sınıfı hastane kategorisine indirildi.

340 GİTTİ, 400 YATAK GELİYOR

Kentte yatak ihtiyacı artınca, yatak sayısı 600'den 260'a düşürülen tarihi hastaneye 400 yataklı ek bina yapılması kararı alındı. Binanın yapımı için ise tam 240 milyon lira kaynak gerektiği hesaplandı. 400 yataklı ek bina inşaatına 2018'de başlanacağı ve 2023 yılında bitirileceği ilan edilmesine rağmen 2018 ve 2019 yıllarında projeye tek kuruş dahi verilmedi. 2020 yılı için ise sadece 2 bin lira ödenek yazıldı.