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Aşı çalışmalarında ses getiren satış

Aşı çalışmalarıyla tanınan pandeminin ilk dönemlerinde ABD tarafından satın alınmaya çalışılan Alman CureVac'a İngiliz ilaç üreticisi GSK ortak oldu.

14:09 -
Haberler Ekonomi
Aşı çalışmalarında ses getiren satış

İngiliz ilaç üreticisi GlaxoSmithKline (GSK) Almanya’nın biyoteknoloji şirketi CureVac’in yüzde 10 hissesini satın almak için 130 milyon sterlin (163 milyon dolar) yatırım yapacak.

GSK, bu yatırımla ayrıca CureVac’in COVID-19 aşısını geliştirmede kullandığı teknolojiyi kullanılarak beş taneye kadar mRNA temelli aşı geliştirmek için işbirliği başlatacak.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre CureVac’in COVID-19 mRNA ve kuduz aşısı araştırma ve geliştirme çalışmaları anlaşmaya dahil değil.

CureVac, Haziran’da COVID-19 aşısı için Almanya’da insan denemelerine başlayacağını duyurmuştu.

Tübingen merkezli olan ve Bill & Melinda Gates Vakfı’nın da kuruluşun desteklediği şirket, BioNTech ve ortağı Pfizer’in yanı sıra Moderna’nın da koronavirüse karşı aşı geliştirirken uyguladığı RNA yaklaşımını kullanıyor. (REUTERS)

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Son güncelleme: 14:11 20.07.2020
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