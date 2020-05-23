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Aşıda dağıtım 1 yıl içinde olabilir mi?

ABD’li Moderna Şirketi, corona virüsü aşısı için yapılan ilk aşama insanlı deneylerinin olumlu sonuçlar verdiğini açıklamıştı. Bu çalışmalarda yer alan Prof. Dr. Carlos del Rio ise endişeli. Profesör, “Bir virüsün tespit edilmesinden 1 sene sonra aşısının dağıtıma hazır olmasını aklım almıyor. İyimserim ama temkinliyim. Bu işi doğru şekilde yaptığımızdan emin olmak istiyorum.” diyor.

14:18 -
Haberler Ekonomi
Aşıda dağıtım 1 yıl içinde olabilir mi?

Corona virüsü için başlatılan aşı çalışmalarında ABD'li Moderna Şirketi, insanlı deneylere başlayarak heyecan yarattı. Çalışmalarda yer alan Emory Üniversitesi’nden Prof. Dr. Carlos del Rio, aşının bu yıl hazır olacağı konusunda umutlu.

CNBC'de yer alan habere göre Prof. Dr. del Rio, aşının dağıtıma çıkarılmasının ise bu sene gerçekleşeceğini sanmıyor. Profesör doktor, yaptığı açıklamada, “İhtiyatlı bir şekilde iyimserim. Ancak bir virüsün tespit edildikten 1 sene sonra aşısının dağıtıma hazır olması… Aklım bunu almıyor! Bu nedenle temkinliyim. Bu işi doğru şekilde yaptığımızdan emin olmak istiyorum” diyerek endişesini dile getirdi.

10 YILLIK ÇALIŞMA 1 YILA SIĞACAK

Bilim insanları, 65 gün içerisinde virüsü tanımlayıp, izole etmeyi başardı. İnsanlı denemeler başladı. Prof. Dr. del Rio, daha önce böyle bir şeyin hiç olmadığını söyledi. Halkın kullanımına yönelik bir aşı geliştirmek normalde 10 yıllık bir araştırma gerekiyor.

Ancak uzmanlar, kısa sürede dünya çapında 5 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 336 binden fazla insanın ölümüne neden olan corona virüsüne karşı hızlı bir şekilde yanıt vermek için çalışıyor.

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Moderna, 45 katılımcılı ilk aşama insanlı deneyinin cesaret verici sonuçları olduğunu açıklamıştı. Kısa sürede 600 insanın katılacağı ikinci aşama deneyleri başlayacak. Temmuzda ise üçüncü aşamaya geçilecek. Moderna, 2021'in başında corona virüsü aşısının dağıtıma hazır olmasını planlıyor.

‘NÜFUSUN YÜZDE 40'INI AŞILAMAK YETERLİ'
Tüm dünyada karantina tedbirleri yavaş yavaş gevşiyor ve ekonomi açılıyor. Ancak normal hayata dönmek için aşının bulunması şart. Prof. Dr. del Rio, “Aşı bulunduktan sonra salgını kontrol altına almak için tüm nüfusu aşılamak gerekmiyor. İnsanların yüzde 40'ına aşı vurursanız ve yüzde 20'si hasta olursa, sürü bağışıklığına güvenebilirsiniz. Dediğim gibi, nüfusun yüzde 100'ünü aşılamamız şart değil” yorumunu yaptı.

ABD Bilim Corona doktor Dünya Ekonomi
Son güncelleme: 14:28 23.05.2020
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