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Aşıyı geliştiren Rus enstitünün direktörü FT’ye konuştu: “İlaç şirketleri on yıllarca aşı çalışmalarına odaklanmadı”

Rusya'da covid-19 aşısını geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Alexander Gintsburg, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, bu başarının arkasında 1980'lerden bu yana devam ettirdikleri çalışmaların olduğunu, küresel ilaç sektörü on yıllardır aşı çalışmalarına odaklanmazken kendilerinin bu çalışmaları devam ettirdiklerini belirtti. Gintsburg, aşıyı mart ayında ilk kendi üzerlerinde denediklerini, antikor seviyelerinin yüksek olduğunu ve enstitüde maske kullanmadan çalışabildiklerini söyledi. Dünya genelinde bazı uzmanlar, aşının yeterli düzeyde deney yapılmadan onaylandığı eleştirisini dile getiriyor.

Sozcu.com.tr
14:57 -
Haberler Ekonomi
Aşıyı geliştiren Rus enstitünün direktörü FT’ye konuştu: “İlaç şirketleri on yıllarca aşı çalışmalarına odaklanmadı”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 11 Ağustos’ta onaylandığı duyurulan corona virüsü aşısına ilişkin İngiliz Financial Times gazetesinde çarpıcı bir haber yayımlandı.

“Rusya aşısı, az bilinen devlet araştırma birimini ilgi odağı haline getirdi” başlıklı haberde, aşıyı geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Alexander Gintsburg’ün açıklamalarına yer verdi.

“KÜRESEL İLAÇ ŞİRKETLERİ AŞI ÇALIŞMALARINA ODAKLANMADI”

“Arkasındaki bilimsel birikimi anlarsanız, aşıyı geliştirme hızımız şaşırtıcı değil” diyen Gintsburg, Covid-19 gibi adenoviral aşılar üzerinde 1980’lerden bu yana çalışmakta olduklarını dile getirdi ve sözlerine şöyle devam eti:

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü

“Son on yıllarda küresel sağlık tehditlerinin yokluğunda, aşı çalışmaları küresel ilaç sektörünün odağında yer almadı. Rusya’daki laboratuvar ise araştırmalarına devam etti. Covid-19 aşısını çok hızlı bir şekilde geliştirmemizi sağlayan Rus bilim mirasıyla gurur duyuyoruz.”

MARTTA İLK KENDİ ÜZERLERİNDE DENEMİŞLER

Rus aşısının, güvenlik ve uzun dönemli etkinlik testlerini içeren üçüncü faz tamamlanmadan onaylandığını belirten FT, binlerce kişi üzerindeki testleri içerecek üçüncü fazın bu hafta başladığını, dünyada uzmanların bu durumu eleştirdiğini yazdı.

Ginstburg, bu hafta devlet tevizyonuna yaptığı açıklamada, aşının riskli olduğuna dair iddiaları reddederken, aşıyı mart ayında önce kendisi ve enstitüsüden birkaç meslektaşının denediğini söyledi.

Ginstburg, “Beş ay sonra, bağışıklığımız iyi, antikor seviyemiz belirgin şekilde yüksek ve bu da Covid-19’in her dozuna karşı korunma garantisi sağlıyor. Bu nedenle enstitüde maskesiz olma özgürlüğüne sahip olabiliyoruz” dedi.

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AYNI ENSTİTÜ 2015’TE EBOLA AŞISINI GELİŞTİRMİŞTİ

Söz konusu enstitünün 2015’te ebola aşısını geliştirdiğini hatırlatan FT, Sputnik V adlı corona virüsü aşısında da aynı teknolojinin temel alındığını aktardı.

Haberde, Sovyetler Birliği döneminde yüksek standartta bilimsel çalışmalar yapıldığı ancak Sovyetler yıkıldıktan sonra bilimsel çalışmalara ayrılan kaynağın ciddi şekilde azaldığı ve yetenekli birçok bilim insanının ülkeyi terk ettiği hatırlatıldı.

Rusya’nın geçen yıl kullandığı ilaçların yüzde 60’nın ithal olduğunu hatırlatan FT, onaylanan aşıyı üretecek olan Rus şirket Binnopharm’ın yılda sadece 1,5 milyon doz üretim yapma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Londra merkezli bilimsel analiz şirketi Airfinity’nin CEO’su Rasmus Bech Hansen, “Rusya’nın dünyada lider bir ilaç şirketi yok. İlaç araştırmalarının büyük kısmı devlet enstitülerinde yapılıyor ve batılı ya da Çinli şirketlere göre bu enstitülerde yapılan araştırmalar hakkında az bilgi yayımlanıyor” dedi.

İKİ HAFTA İÇİNDE SONUÇLAR AÇIKLANACAK

İngiltere ve ABD’deki aşı çalışmalarında devlet sadece şirketlere finansal destek rolündeyken, Rusya’da çalışmalar tamamen devlet eliyle sürüyor. Devlete ait Gamaleya Enstitüsü’nün çalışmaları da ülkenin varlık fonu tarafından destekleniyor.

Imperial College London’da immünoloji (bağışıklık bilimi) profesörü olan Danny Altmann, Rusya’nın biyomedikal alanında iyi bilimcileri olduğunu ancak milliyetçilik, şeffaflık olmaması ve aşının adının Sovyet dönemini hatırlattığını belirterek “Covid aşısı yarışının Soğuk Savaş dönemindeki uzay yarışı gibi olmasını istemiyoruz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ise, FT’nin sorusuna “Aşıya dair verileri henüz görmedik, o yüzden yorum yapamayız” yanıtını verdi.
Gamelaya Enstitüsü, aşının klinik deneylerine ilişkin sonuçları iki hafta içinde yayımlayacaklarını açıkladı.

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Son güncelleme: 15:09 15.08.2020
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