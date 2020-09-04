Asyalı zenginler alım fırsatı için para istifliyor!

Corona virüsü salgını döneminde kimi zenginler düşen fiyatlardan hisse topluyor, kimileri yatırıma devam ediyor. Güneydoğu Asya'nın en büyük özel bankalarından olan DBS'in başkanı Joseph Poon'a göre ise Asyalı zenginler, salgın sonrası dönemde satın alımlar yapmak için para istifliyor.

‘YATIRIMIN GÖZDESİ E-TİCARET VE LOJİSTİK'

Bloomberg'de yer alan habere göre Poon, müşterilerinin portföylerindeki nakit varlıkları yüzde 40'a çıkarttığını söyledi. DBS'in ne kadarlık varlığı yönettiği resmen açıklanmasa da bu miktarın 184 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Joseph Poon, “Müşteriler normalden çok daha fazla nakit para tutuyor. Bu çok ilginç bir fenomen. Ultra zenginler, salgının ekonomi üzerindeki etkileri kaybolduktan sonra piyasada çok iyi alım fırsatları olacağına inanıyor. Bazıları e-ticaret ve lojistik işine girmeyi planlıyor, bazıları finansal enstrümanlar almayı. Mevcut işlerinde büyümek için satın alım yapmayı planlayanlar da var” diye konuştu.

ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİ 1,6 TRİLYON DOLAR BULUNDURUYOR

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre de dünyanın önde gelen özel sermaye şirketleri yaklaşık 1,6 trilyon dolar nakit bulunduruyor. Bazı uzmanlara göre varlıkları nakitte tutmak, önemli fırsatları kaçırmak anlamına geliyor. Örneğin, MSCI AC Asia Pacific Endeksi, mart ayında dibe vurduktan sora yüzde 43 gibi bir artış gösterdi.

Yılın ilk yarısında DBS Private Bank'a yaklaşık 3,66 milyar dolar nakit girişi olduğu, bunun geçen yılın aynı döneminin iki katına denk geldiği kaydedildi. Singapur'da bulunan bankaya yatırılan paranın bir bölümünün ABD ve Avrupa'dan geldiği öğrenildi. Banka, en az 5 milyon Singapur doları (3,6 milyon dolar) yatıran müşterileri kabul ediyor.