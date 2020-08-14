Aydem’den SPK’ya başvuru

40 yıla varan geçmişi ve sektöre kazandırdığı ilklerle Türkiye'de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi.

Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak.

Halka arz için izahname onayı başvurusu yapan Aydem Yenilenebilir Enerji'nin ana faaliyet konusu hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimini ve üretilen elektrik enerjisinin satışını kapsıyor.

Portföyünün tamamı %100 yenilenebilir enerjiden oluşan Türkiye'nin en büyük şirketi Türkiye'nin enerji politikalarında ve yakın gelecek hedeflerinde öncelikli ve stratejik bir yere sahip olan yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye'nin yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi olma özelliğini taşıyor. Ülkemizin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren Şirket, gerçekleştirdiği ilklerden ve gelecek vizyonundan aldığı güçle 2020'de 25. yıl dönümünü kutluyor.