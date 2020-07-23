Barut: EYT için bahane değil çözüm üretin

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda daha önce kanun teklifi verdiği, soru önergeleri sunduğu ve Meclis Araştırması istediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) sorunlarına bir kez daha dikkat çeken CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Güzel ülkemiz, salgınla birlikte giderek daha da derinleşen ekonomik ve siyasi kriz içinde. Emeklisinden memuruna, işçisinden köylüsüne herkes yangın yerine dönen ülkenin düzlüğe çıkmasını istiyor” diye konuştu.

‘BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM ÜRETİN’

Yangın yerine dönen Türkiye’de sorunların dağ gibi büyüdüğünü ama çözüm üretilmediğini ifade eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Bu yangın yerinde daha da mağdur olan insanlarımız var. Çünkü onlar, 1999 yılında çıkarılan bir yasayla daha çok mağdur edildi. Emeklilik şartı için gerekli olan prim ve gün sayısını fazlasıyla yerine getirmiş Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a verilen sözler bir türlü yerine getirilmedi. Bu insanlarımızı, devlet ‘gençsin’ diyerek emekli etmiyor, özel sektör ise ‘yaşlısın’ diyerek işe almıyor. İktidar ve küçük ortaklarının söylediği gibi memlekette her şey güllük gülistanlık ise neden insanlarımız mutsuz ve huzursuz? Neden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen yurttaşların feryadına duyarsız kalıyor, söz verdiğiniz halde EYT mağdurlarının sorununu çözmüyorsunuz? EYT mağdurları için mazeret değil çözüm üretin! Sizi göreve çağırıyoruz. Her zaman EYT mağdurlarının yanındayız. Bu sorun çözülene kadar mücadelemiz sürecek.”