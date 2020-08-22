‘Bazı hastaneler bu süreci aşamaz’

Corona virüs salgını ile hepimiz sağlığın ve sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha anladık ancak özellikle küçük özel hastaneler için zorlu bir süreç başlamış durumda. Salgın başlar başlamaz özel hastanelerin sürece çok hızlı dahil edildiğini ve yoğun bakımdaki hasta başına belirli bir katkı payı ile desteklendiğini anlatan Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “Salgın kontrol altına alınır alınmaz bu ödeme kaldırıldı. Şimdi vakalar tekrar artıyor. Özellikle Anadolu'daki hastanelerde ciddi artış var. Şimdi birçok özel hastane bir yandan corona hastalarına hizmet verirken bir yandan da ayakta kalmaya çalışıyor” dedi. Bozkurt, sıkıntı yaşayan özel hastaneler olduğunu bildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Hastaneler ne sıkıntı yaşasa da kapatıp gidemiyor, açık kalmak zorundasınız. Elemanlarımızı ücretsiz izne gönderemiyoruz, tasarruf önlemleri alamıyoruz çünkü halkın sağlığı için varız. Sağlıkçı olarak bu işi canı gönülden yapıyoruz. Ancak maalesef sektörün fire vereceğini düşünüyorum.”

Özel sağlık sigortalarının tamamlayıcı sigorta sistemi ile de hastaneleri zorladığını belirten Bozkurt, “Gelecek yıl bu anlaşmaları ya yapmayacağız ya da gözden geçireceğiz çünkü bu rakamlarda sistemin dönme şansı yok” diye konuştu.

YABANCI YATIRIM YOK

Medicana, yüzde 100 yerli kalabilen az sayıda özel hastaneden biri. Bir dönem sağlık sektörü çok ciddi yabancı yatırım alıyordu. Bozkurt şu anda böyle bir ilgi olmadığını belirterek, “Kur farkı nedeniyle bir yıl önceki paraya satılsa o hastaneyi o paraya bugün yeniden kurma şansınız yok” dedi.

TOPLAM 2000 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Medicana Sağlık Grubu, sağlık alanında 30. yılına yaklaşırken İzmir ve İstanbul'da iki yeni hastane kuruyor. Bu iki hastanede en az 2000 kişinin istihdam edileceğini belirten Dr. Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu'nun 13'üncü hastanesi olan İzmir Hastanesi'nin, 40 bin metrekare kapalı alan ile Ege bölgesinin en büyük hastaneleri arasında yer aldığını söyledi. Dr. Bozkurt, Da Vinci robotik cerrahi teknolojisinin ilk kez bir özel hastane tarafından kullanılacağını ifade etti. Medicana Sağlık Grubu'nun 14. hastanesinin ise Ataşehir'de kapılarını açmak için gün saydığını belirten Dr. Bozkurt, 95 milyon dolarlık yatırım değeri, 30 bin metrekare kapalı alanı ile İstanbul'a dev bir sağlık merkezi kazandırıldığını belirtti.