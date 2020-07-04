Belediye Başkanı Şeniz Doğan: Kadınlarımız üretecek

Denizli’nin Merkezefendi İlçesi, Şeniz Doğan başkan seçilene kadar pek bilinmiyordu. Oysa Türkiye'deki 23 ilden daha büyük olan Merkezefendi'nin nüfusu 300 binin üzerinde. 39 yaşındaki siyasetçi, 2014'te yüzde 32 oy alan CHP'den aday olup 2019'da yüzde 52 ile belediye başkanı oldu. En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde Fatma Kaplan Hürriyet'in ardından ikinci sırayı alan Doğan, yaptıklarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

CİNSİYET DEĞİL LİYAKAT ÖNEMLİ

Ben meseleye kadın-erkek diye bakmam. Liyakat sahibi ve hizmet arzusunu taşıyan belediye başkanı başarılı olacaktır. Bu topluma, bu toprakların güzel insanlarına hepimiz bir şeyler borçluyuz. Bunun için çalışmak, zorluklarla kararlılıkla mücadele etmek hepimizin ödevi.

SÜTÜMÜZ YEREL ÜRETİCİDEN

Merkezefendi Belediyesi Halk Süt projesiyle çocuklarımıza sağlıklı ve doğal sütü ulaştırdık. Kadın üreticilerimizin, kooperatiflerimizin ve birliklerimizin ürünlerinin aracısız olarak hemşehrilerimize ulaşabilmesi için Merkezefendi Belediyesi Üretici Pazarı'nı da kısa süre içinde açacağız.

İNSANLARA DOKUNDUK

Biz göreve gelmeden önce “Merkezefendi Gülümseyecek” dedik… Her projemizde insanımıza dokunmayı kendimize şiar edindik. Geride bıraktığımız 15 ayın sonunda bunun için mesafe katetmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her bir hemşehrimin sanatın, kültürün, bilimin müşterisi olmanın ötesinde bunların üreticisi olması, kişisel gelişimini olgunlaştırırken ilçemizin, ülkemizin üretim iklimine katkı sunması çok çok anlamlıdır. Biz koromuzu, enstrüman kurslarımızı, el sanatları kurslarımızı, tiyatro topluluğumuzu kurarken bu anlayışla hareket ettik.

GENÇLER YILMAYIN

Sadece siyasette değil, hayatın her alanı için genç kardeşlerime tavsiyem; karşılaşacakları güçlüklerden yılmayıp doğru bildikleri yolda kararlılıkla çalışmaya, özveriyle mücadele etmeye devam etmeleridir. Eğitimlerinin yanı sıra kendi gelişimleri için kültüre, sanata, bilime vakit ayırmalarıdır. Bu topluma, bu toprakların güzel insanlarına hepimiz bir şeyler borçluyuz. Bunun için çalışmak, zorluklarla kararlılıkla mücadele etmek hepimizin ödevi.

120 BİN FİDELİK DESTEK

Salgın sürecinde tarım üretimi yapan hemşehrilerimizi de unutmadık. Toplamda 400 haneye 300'er adet; toplamda 120 bin fideyi üreticiyle buluşturduk. Tarım arazilerimiz çok değerli.

Başkan Doğan'ın ağzından hizmetleri

– Meydanlarımızı, parklarımızı kendi ürettiğimiz çiçeklerle süslerken sağladığımız ekonomik tasarrufun yanında, kendi iş gücümüzün bu üretim sürecinin parçası olabilmesinin mutluluğunu yaşadık.

– Parklarımızı geri dönüşümden kazanılan malzemelerle oluşturduk. Engelli çocuklarımızın rahatça, keyifle, güvenli olarak eğlenmesini, fiziksel ve mental gelişimine katkı sunmasını önceliğimiz yaptık.

– Ramazan ayında yaşama geçirdiğimiz “Merkezefendi El Ele” iyilik hareketimizde ihtiyaç sahibi hemşehrimizin sıcak iftar yemeğini evine ulaştırdık. Kepenk kapatma noktasına gelen restoranların yüzü güldü.

– Kadınlarımızın üretimin yanında hayatın her alanında daha fazla var olabilmesi için budan sonraki dönemde de çok sayıda çalışmamız olacak. Galip ÖZTÜRK / SÖZCÜ