Benzine ‘kolonya’ ayarı! Etanol karıştırılmayacak

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ, benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırılmasını zorunlu kılıyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, EPDK'dan etanolün akaryakıt sektörü yerine etil alkol olarak corona virüse karşı etkili kolonya ve dezenfektanların üretimine yönlendirilmesini talep etti.

Bunun üzerine EPDK, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülükleri 13 Mart’tan itibaren 13 Haziran tarihine kadar askıya aldı.

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“EPDK’YA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu kararla benzine yüzde 3 oranında etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına kalktığını ifade ederek, “Böylece rafinerilerin biyoetanol talebi azalacak. Korona virüsüne karşı kullanılan, son günlerde yoğun talep gören el dezenfektanları ve kolonyaların üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen etil alkolün yerli üretimi artacak. Biyoetanol üreten fabrikalar artık etil alkol üretecek. Bu karar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ile EPDK'ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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“SPEKÜLASYONLARIN ÖNÜN GEÇİLECEK”

Varank, üreticilerle görüştüklerini, sorunu başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm taraflarla masaya yatırdıklarını anlatarak, “Nihai aşamada talebimizi EPDK'ya ilettik. Onların da çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde piyasanın işleyişini düzeltecek etkin ve güçlü bir adım atıldı.

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Yapılan düzenlemeyle birlikte hem virüsten etkin şekilde korunmak için kullanılan dezenfektanların üretimi artacak hem de fiyat spekülasyonunun önüne geçilecek” dedi.

Bu düzenleme ile önemli bir ithal girdisi olan etanolün Türkiye'deki şeker fabrikalarında da üretiminin mümkün hale geldiğini vurgulayan Varank, “Yani ithalat yerine artık yurt içindeki kapasiteyi daha etkin kullanabileceğiz. Bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı kırılganlığımız azalacak. Üretimdeki artış, piyasada artan talebi dengeleyecek. Bu ürünlerin fiyatında sağlanacak istikrarla birlikte spekülatörlerin oyunları bozulmuş olacak” diye konuştu. (İHA)



ETANOL NEDİR? Bir tür biyo-yakıt olan etanol mısır ve şeker kamışından elde edilir. Etanol, özellikle yüksek oktana sahip olması sebebiyle otomobil sektöründe sıkça kullanılıyor. Standart yakıtlar 85 oktan civarındayken, premium olarak adlandırılan katkılı yakıtlar 95-97 oktan, etanol katkılı yakıtlar ise yaklaşık 105 oktan ve üzeri değerlere sahip.