Besici ve üretici batma noktasına geldi

Süt üretiminde yüksek orandaki maliyet artışı üretici ve tüketiciye yansırken aracıların yüksek oranda kar sağladığı bir sistemin oluşturulduğunu vurgulayan CHP'li Gürer, “Süt ürünlerinin etiketlerindeki fiyat uçurumları, batan ve konkordato ilan eden firmalar, kaliteyi önemseyen üreticiler zor durumdayken taklit ve tağşiş ürünlerdeki artış, besici ve sanayici batarken tüketicinin alım yapamaz duruma gelmesi gibi sorunlar dikkate alındığında ilginç dönen bir durumun varlığı ortaya çıkıyor; yoksa birileri ithalat kapısının aralanmasını mı istiyor?” diye sordu.

GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ FİYAT ARTIŞI TÜKETİCİYİ ETKİLİYOR

Şubat ayında fiyatı en çok artan 20 üründen 15'inin tarım ve gıda ürünü olduğunu ve bu artışların doğrudan tüketiciyi etkilediğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kahvaltılarımızın vazgeçilmesi olan peynir, AKP sayesinde vatandaşın sofrasından kalkacak gibi görünüyor” dedi.

Süt ve süt üretiminde yaşanan olumsuzlukları; besici, sanayici, aracı, market, taklit ve tağşiş ürünler açısından değerlendiren CHP Milletvekili Gürer, Ulusal Süt Konseyi'nin (UST), 15 Kasım 2019- 31 Aralık 2020 arasındaki dönemde çiğ inek sütü satış fiyatını 2 TL 30 Kuruş olarak belirlediğini hatırlattı.

Gürer, Yerel seçim öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilen çiğ süt destekleme fiyatlarının 25 kuruştan 10 kuruşu çekildiğini, tarım kredi kooperatiflerinin ise koyun sütü için litre başı 4,60 TL, keçi sütü için 3.45 TL ödeme yapılacağını duyurduğunu anımsattı.

BESİCİ PERİŞAN

Süt üretiminde ana maliyeti yem fiyatlarının oluşturduğunu söyleyen Gürer, “Karma yem, mısır silajı, yonca, saman gibi yem ürünleri ana giderleri oluşturuyor. Süt maliyetinde buzağı geliri, gübre geliri, işçilik giderleri, faiz giderleri gibi kalemler değerlendiriliyor” dedi.

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GELEN ZAMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Yem fiyatlarına son dönemde gelen zamlara dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, şöyle konuştu; “350 TL olan bir ton saman, bin 300 TL'ye, 800 TL olan yonca, 1000 TL'ye, 160 TL olan mısır silajı 350 TL'ye, 900 TL olan buğday kepeği bin 400 TL'ye, bin 100 TL olan mısır kepeği bin 450 TL'ye çıktı.

Ücretsiz olan pancar küspesi şeker fabrikaları özelleşince 200 TL'den satılır oldu. Hali hazırda tonunun 400 TL olduğu belirtiliyor. Mısırın tonu bin 100 TL7den 1450 TL'ye, arpanın tonu bin 100 TL7den 1500 TL'ye yükseldi. Bir torba süt yemi 80 TL'den 95 TL'ye, besi yemi 75 TL'den 90 TL'ye çıktı”

ARACILARIN SAĞLADIĞI FAYDAYI YETİŞTİRİCİ SAĞLAYAMIYOR

Ülkemizde 7 milyon süt ineği, 19 milyon süt sağılan koyun ve 6 milyon civarında da süt sağılan keçi bulunduğunu belirten Gürer, “Süt üreticiden tüketiciye kadar birden çok aşama geçmektedir. Bu süreçte aracıların sağladığı faydayı yetiştirici sağlamamaktadır. Tüketici yüksek fiyatla ürün tüketmek zorunda kalmaktadır. Taklit ve tağşiş ürünlerde özellikle süt ürünlerinde tüketiciyi yanıltmaktadır” şeklinde konuştu.

PEYNİR FİYATLARINDAKİ UÇURUM

Zincir marketlerde kaşar peynir dahil en düşük peynir fiyatının 35 TL olduğunu vurgulayan CHP Milletvekili Gürer, bu ürünlerde kuru madde oranının değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Keçi peynirinin kilosunun 99 TL, keçi kaşarının kilosunun 107 TL'den satıldığını ifade eden Gürer, Türkiye'nin keçi varlığı bakımında AB ülkeleri içinde birinci, dünyada ise 22'nci sırada olduğunun resmi verilerde yer aldığına dikkat çekti.