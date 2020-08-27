Bezos 200 milyar doları, Musk 100 milyar doları aştı

Corona virüsü salgını döneminde milyonlarca kişinin işini kaybettiği ABD’de, bazı zenginlerin serveti astronomik şekilde artmaya devam ediyor.

Amazon’un patronu Jeff Bezos, dün itibarıyla servetini 202 milyar dolara yükseltti ve 200 milyar dolar barajını aşan ilk kişi oldu. 56 yaşındaki Bezos’un servetinde yılbaşından bu yana artış 87,1 milyar doları buldu.

Amazon’un hisse değeri yıl başından bu yana yüzde 81,3 oranında arttı ve 1,7 trilyon dolara ulaştı. Bu astronomik değer artışı da Bezos’un servetinin sıçramasının temel nedeni oldu.

Amazon’un hisseleri dün yüzde 2 yükselince, Bezos’un serveti 5,2 milyar dolar arttı.

Bezos'un mal varlığının yüzde 90'ını, sahip olduğu Amazon'un yüzde 11'lik hissesi oluşturuyor. Ünlü iş insanı ayrıca Washington Post Gazetesi ile havacılık şirketi Blue Origin'in de sahibi.

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1999’DA BILL GATES 100 MİLYAR DOLARI AŞMIŞTI

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 1999 yılında serveti 100 milyar dolara ulaşan ilk insan olarak tarihe geçmişti. 21 sene sonra bu kez Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, şirket hisselerinin yüzde 2'den fazla yükselmesiyle birlikte 200 milyar dolar sınırını aşan ilk insan unvanının sahibi oldu.

Üstelik bu rakam 150 ülkenin gayri safi yurt içi hasılasını geçmiş durumda. Dünyanın en zengin kişisi olan Bezos'un serveti, en yakın rakibi Gates'ten 88 milyar dolar fazla.

Gates’in serveti, yılbaşından bu yana 11,2 milyar dolar arttı ve 124 milyar dolara ulaştı.

EN PAHALI BOŞANMAYI GERÇEKLEŞTİRDİ

Jeff Bezos'un serveti aslında çok daha fazla olabilirdi. Ünlü iş insanı, geçen yıl tarihin en pahalı boşanma anlaşmasına imza attı. 2019'un temmuz ayında MacKenzie Scott'tan boşanan Bezos, Amazon'da sahip olduğu hisselerin yüzde 25'ini verdi.

Scott bu hisseler sayesinde, hayır kurumlarına yaptığı 1,7 milyar dolarlık bağışlara rağmen yaklaşık 63 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 14. insanı, ikinci kadını konumunda.

1995 yılında Amazon'u kuran Jeff Bezos, 2018 yılının mart ayında Bill Gates'i geçerek dünyanın en zengin insanı ünvanını almıştı. Bezos'un yaptığı boşanma anlaşması sonrası 2019'un kasımında Gates unvanı geri almıştı. Bezos daha sonra tekrar zirveye çıksa da sene başında Louis Vuitton'un CEO'su Bernard Arnault dünyanın en zengini oldu. Ancak salgında lüks tüketime talep dibe vurunca, Arnault'un serveti hızla eridi, Bezos'unki ise tam tersi bir şekilde arttı. Tahminlere göre Jeff Bezos, 2026 yılında dolar trilyoneri ilk ABD'li olarak tarihe geçecek.

MUSK 100’LER KULÜBÜNE GİRDİ

Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in patronu olan Elon Musk’ın serveti de dün ilk kez 100 milyar dolar barajını aştı ve 101 milyar dolara ulaştı.

Musk’ın servetinde yılbaşından bu yana artış 73,6 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Musk ile üçüncü sıradaki Facebook patronu Mark Zuckerberg arasında sadece 14 milyar dolarlık fark kaldı.

Zuckerberg’in serveti yılbaşından bu yana 36,3 milyar dolar artışla 115 milyar dolara ulaştı.