Bilgen: 20 milyonu aşan aktif icra dosyası var

‘Ümit Zileli ile Ses Ver Türkiye' programında konuşan iş insanı Kazım Bilgen 20 milyonu aşan aktif icra dosyası olduğunu söyledi. Ekonomik gündemin ‘güven artıyor' şeklinde açıklamalarla anlatıldığını ancak gerçeğin böyle olmadığını savunan Bilgen kamuoyu araştırma verilerinde de durumun iç açıcı olmadığını söyledi. Bilgen, “İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye Raporu anketlerinde önümüzdeki yılda ekonominin daha kötü/çok daha kötü olacağını ifade edenlerin oranı geçen aya göre 9 puan artarak %50 seviyesini aştı. Öte yandan, önümüzdeki yıl ekonominin daha iyi/çok daha iyi olacağını düşünenlerin oranı 12 puanlık düşüşle %28,3 seviyesine geriledi” diye konuştu.

ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU EKONOMİ

Bilgen sözlerine şöyle devam etti: Yine İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye Raporu anketlerinde “Ekim 2017'de ülkenin en büyük sorunu nedir?” diye sorulduğunda ilk sırada %24,2 ile “işsizlik” yanıtı alınırken, ikinci sırada %18,7 ile “ekonomik kriz” ve üçüncü sırada %14,8 ile “terör” yanıtı çıkmış. 17 Mart 2020 tarihli ankette aynı soru sorulduğunda ise ilk sırada “corona virüsü”, ikinci sırada “ekonomi” ve üçüncü sırada “terör” yer almış. 30 Haziran 2020 de yapılan ankette ise %40,4 ile “ekonomi” ardından %16,3 “işsizlik”, ve üçüncü sırada %9,6 ile ise “corona virüsü” cevapları alınmış. Bu sonuçlar ekonominin ülkenin en büyük sorunu olduğunu gösteriyor” dedi.

NEDEN İCRA DOSYASI SAYISI 20 MİLYONU AŞTI

Yıllar içinde ekonomideki kötü yönetimin halka da yansıdığını rakamlarla anlatan Bilgen şunları ekledi: “20 milyonu aşan aktif icra dosyası var, bunu sorgulayabilirsiniz, bakabilirsiniz, UYAP sisteminde açık. Yılsonunda 21 milyon olması işten değil. Kaldı ki, bir bu kadar da tahsil edilmemiş bekleyen dosyalar var icra dairelerinde. İcra dairelerindeki İcra (esas) ve iflas dosya sayılarının 2008 yılında 8 milyon civarında ama şimdi 20 milyonu aşmış durumda. Üstelik bunlar sadece aktif dosyalar.”