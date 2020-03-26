Bir haftada vatandaşın döviz mevduatı 2,5, Merkez’in brüt rezervi 10,7 milyar dolar azaldı

Corona virüsü salgını etkili olduğu 13-20 Mart dönemine ilişkin merakla beklenen para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, söz konusu haftada vatandaşın bankalardaki yabancı para mevduatı 2 milyar 474 milyon dolar azalışla 121 milyar 920 milyon dolara geriledi.

Bu haftada vatandaşın altın mevduatı 137 milyon dolar artarken, dolar mevduatı 1 milyar 643 milyon dolar azaldı. Euro/dolar paritesinin 1,13’ten 1,08’e gerilemesi de euro mevduatların dolar karşılığını düşürdü.

Bu dönemde TCMB’nin brüt rezervi ise 10 milyar 717 milyon dolar azalışla 93 milyar 447 milyon dolara düştü. Merkez’in kamu mevduatı dahil net rezervi de bu dönemde 3 milyar 568 milyon dolar azaldı. Kamu mevduatı hariç net rezervdeki düşüşse 3,8 milyar doları buldu.

ZORUNLU KARŞILIK DÜZENLEMESİ REZERVİ AZALTTI

TCMB’nin brüt rezervindeki düşüşte, söz konusu haftada yapılan zorunlu karşılık düzenlemesi etkili oldu.

Bankalar, çeşitli kalemlerdeki kredi büyümelerine göre değişen oranlarda ellerindeki mevduatın bir bölümünü TCMB’de zorunlu karşılık olarak tutuyorlar. TCMB geçen hafta, bankalar için bu oranı düşürünce yabancı para zorunlu karşılıklar 6,8 milyar dolar azaldı. Bu da TCMB rezervindeki düşüşte etkili oldu.

Brüt rezerv düşüşünde altın ons fiyatlarının söz konusu haftada 1529 dolardan 1499 dolara gerilemesi de etkili oldu. Nitekim, TCMB’nin altın rezervi söz konusu haftada 3,4 milyar dolar azaldı.

Sene başından bu yana TCMB’nin brüt rezervi 12,9 milyar dolar, net rezervi 9,9 milyar dolar, kamu mevduatı hariç net rezervi 17,5 milyar dolar azalmış oldu.