Bisam: Aylık beslenme harcaması Temmuz’da 2.385 lira  

Bisam hesaplamasına göre, temmuzda dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 385 liraya yükseldi.

Bisam verilerine göre, günlük harcamalarda temmuzda en yüksek maliyet grubunu 28.35 liralık harcama ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu.

Et, tavuk ve balık grubu için en az 15.99 lira harcama olarak hesaplandı. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12.59 liraydı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.0 lira oldu.

Katı yağ ve sıvı yağ grubu için de 5.42 liralık harcama yapılması gerekti. Yumurta için 1.05, şeker, bal, reçel ve pekmez için de 3.67 lira harcama yapıldı.

Harcamalarda süt ve süt ürünleri yüzde 35.7 ile en yüksek paya sahipken, et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28 ile ikinci sıradaydı.

Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 15.9, ekmek, makarnanın payı yüzde 9.0 ve diğer gıda hacamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11.4 oldu.

Araştırma kapsamında temmuz dönemi gıda harcaması İzmir’de 2 bin 603 lira olarak belirlendi. İzmir’i, İstanbul 2 bin 564 lira, Ankara 2 bin 309 lira olarak izledi.

Sanayi merkezlerinden Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde 2 bin 445 lira, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde 2 bin 462 lira, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde 2 bin 415 lira, Adana ve Mersin bölgesinde 2 bin 229 lira olarak belirlendi. (DHA)