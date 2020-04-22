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Bloomberg: Kamu bankaları 300 milyon dolar sattı

Bloomberg'ün iddiasına göre, TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi sonrasında kurdaki yükselişi frenlemek için kamu bankaları en az 300 milyon dolarlık satış yaptı. Kur, kararın ardından 6,9991'i görse de ile psikolojik eşik olan 7'nin altında kaldı.

Sozcu.com.tr
15:57 -
Haberler Ekonomi
Bloomberg: Kamu bankaları 300 milyon dolar sattı

Bloomberg’ün iddiasına göre, kamu bankaları bugün saat 14.00’te açıklanan Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararı sonrasında TL’yi desteklemek için en az 300 milyon dolarlık satış yaptı.

Güne 6,95’ten başlayan dolar/TL kuru, 100 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrasında 6,9991’i görmüştü.

Bu müdahale, dolar/TL kurunun psikolojik eşik olan 7’yi test ettiği sırada geldi. Kurda 7 seviyesi en son Ağustos 2018’de ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizi sırasında aşılmıştı. Söz konusu dönemde ABD’den gelen yaptırım kararıyla kur 7,23’ü görmüştü.

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