Brigade, yanlışlıkla gelen 175 milyon doları Citi Bank’a geri vermiyor

Citi Bank, kozmetik şirketi Revlon'un borçlarını yapılandırmak için bir süredir çalışıyordu. Banka, Revlon'un alacaklılarını ve borç miktarını belirledi. Reuters'ta yer alan habere göre kozmetik şirketinin 900 milyon dolarlık borcu, yapılandırma anlaşması imzalanmadan önce yanlışlıkla alacaklılara gönderildi.

CITIGROUP DAVA AÇTI

Hatayı hemen fark eden Citi Bank parayı geri almak için harekete geçti. Ancak 175 milyon dolar transfer edilen Brigade Capital Management, bu parayı vermeyi reddetti. Bunun üzerine Citigroup, New York'ta Brigade'e karşı dava açtı. Banka dava dilekçesinde, hatayı fark edince alıcılardan parayı geri istediğini ancak Brigade'in bunu reddettiğini belirtti.

YETKİLİ KURUMLARLA TEMASA GEÇTİ

Citi Bank, konuyla ilgili olarak Para Birimi Denetleyici Ofisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) ile de temasa geçti. Bankadan yapılan açıklamada hatanın hemen fark edildiğinin altı çizildi. Brigade, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.