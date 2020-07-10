Buffett’tan bir büyük bağış daha! Bezos 200 milyar dolara koşuyor

Dünyanın en zengin insanlarından olan ABD'li milyarder Warren Buffett servetinden 2,9 milyar doları daha bağışladı.

Dün itibariyla Berkshire Hathaway B sınıfı hisselerinin 2,9 milyar dolarlık kısmını bağışlayan Buffett'ın böylece son 14 yılda yaptığı bağış tutarı 37 milyar dolar olmuş oldu.

Buffett bu hamlesinin ardından Bloomberg milyarderler endeksinde sekizinci sıraya geriledi. Buffett'ın mevcut serveti 68,6 milyar dolar olurken listede 2012 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

HİSSELERİ BEŞ VAKIF ARASINDA PAYLAŞTIRILDI

91 yaşındaki iş insanının şirketi Berkshire Hathaway tarafından yapılan açıklamada hisselerinin beş vakıf arasında paylaştırıldığı bildirildi.

Dünyanın en zengin insanı ise hâlâ Amazon'un patronu Jeff Bezos ve Bezos'u bu koltuğundan indirmek hiç kolay olmayacak gibi gözüküyor.

Servetinden büyük miktarlar bağışlama konusunda pek ilgili gözükmeyen Amazon'un patronunun kişisel serveti son 24 saat içinde 5,6 milyar dolar artarken Bezos'un toplam serveti 188 milyar dolara ulaştı. Zenginlik listesinde Bezos'a en yakın isim olan Bill Gates'in 115 milyar dolarlık kişisel serveti bulunuyor.