Bütçedeki yeni virüs havalimanları

Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Avrasya Tüneli'nde geçiş garantisi nedeniyle vatandaşın cebinden 2 milyar 964 milyon lira daha çıkacağını SÖZCÜ duyurmuştu. Bütçedeki 4'üncü virüs ise havalimanları oldu.

İşletmesi özel şirketlere verilen havalimanlarında, corona salgınının yarattığı milyonlarca dolarlık zarar, yolcu/uçak garanti ücretleri nedeniyle tamamen devletin dolayısıyla milletin sırtında.

İstanbul Havalimanı başta olmak üzere, özel şirketler tarafından işletilen Esenboğa, Antalya, Adnan Menderes, Dalaman, Bodrum ve tamamen yolcu trafiğine kapatılan Zafer Havalimanı'na ait dövize endeksli garanti ücretleri Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından karşılanacak.

DHMİ; verilen yolcu garantileri nedeniyle özel şirketlere, hiçbir salgın ya da olağanüstü durum yaşanmayan 2018 yılında 65, 2017'de 60, 2016'da 47.4, 2015'te 42 milyon dolar olmak üzere toplam 214.4 milyon dolar (1 milyar 370 milyon lira) ödeme yaptı. 2019 rakamları henüz açıklanmadı.

NASIL KARŞILAYACAK?

Garanti bedelini karşılaması gereken kurum olan DHMİ gelirinin çoğunu salgın ile kaybetmiş durumda. DHMİ ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, SÖZCÜ'nün aşağıdaki sorularını yanıtsız bıraktı:

1. Virüs salgını nedeniyle gelinen noktada, devletin yolcu/uçak garantisi işlemeye devam edecek mi?

2. Sözleşmenizde, bu tip salgınlar için, mücbir sebep olarak devreye girecek bir uygulama söz konusu mu?

3. Mart ayı son güncel yolcu-uçak trafiği verileri nedir?

4. 2020 yılı için verilen garanti miktarı nedir?

12 YIL BOYUNCA GARANTİ VAR

Sadece İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılı için verilen garanti 233,1 milyon Euro (1 milyar 650 milyon TL). İhale şartnamesi gereği, her yıl belli miktarlarda artmak üzere 12 yıl boyunca yolcu servis ücreti garantisi var.

Günlük 2 bin 500 uçak trafiği hedeflenen İstanbul Havalimanı'nda salgın nedeniyle uçuş sayısı 350'ye kadar indi. Türkiye hava sahasını kullanan yabancı uçakların sayısı 2 bin 500'den 800'e kadar düştü, kazanılan üst geçiş gelirinin yüzde 70'i aşan kısmı kaybedildi. Havalimanları boş kaldı.

Ne kadar garanti farkı çıkacağı merak konusu.