Büyümenin öncü verisi açıklandı: Daralma devam ediyor

Daralmanın hızı bir önceki aya göre azalmış olsa da üretim ve yeni siparişlerdeki sert daralma devam etti. İmalatçılar art

arda ikinci defa istihdam azalttı ve alımları düşürdü. TL’nin değer kaybı nedeniyle girdi ve mamul mal fiyatları yükseldi.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, corona virüsü salgınına karşı ilk önlemlerin alındığı mart ayında 48.1’i gördükten sonra nisanda endeks tarihinin en sert düşüşünü kaydederek 11 yılın en düşük seviyesi olan 33.4’e inmişti.

50’NİN ALTI DARALMAYA İŞARET EDİYOR

Endekste 50’nin altındaki seviyeler daralmaya, üstündekiler ise büyümeye işaret ediyor. Üretim endeksi mayısta corona virüsü salgını nedeniyle daralmaya devam etse de bazı şirketlerin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla nisan ayındaki 16.9 seviyesinden mayısta 32.4’e yükseldi.

Yeni siparişler alt endeksi ise nisandaki 17.8 seviyesinden 31.4’e yükselse de, corona virüsü salgını ve bazı şirketlerin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle daralma üçüncü ayına girdi.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise nisandaki 21.2 seviyesinden mayısta 29.8’e yükseldi. İmalatçıların satın alma faaliyetlerindeki zayıflama corona virüsü salgınının tedarik zincirlerinde yarattığı tahribatı mayıs ayında tekrar gözler önüne serdi.

Siparişlerin teslimat süresi tekrar uzadı. Girdi maliyetleri de TL’deki değer kaybı nedeniyle bir yılın en sert artışını kaydetti. İmalatçılar girdi fiyatı artışlarını satış fiyatlarına yansıttıklarını bildirdiler.

“DARALMA HIZI YAVAŞLADI”

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Türk imalat sektörü mayıs ayında COVID-19’un etkilerinden zarar görmeye devam etti ve salgın nisan ayındaki sert yavaşlamanın ardından hızlı toparlanmayı önledi. Ancak daralma hızı yavaşladı, bu da sektörün toparlanma yolunda olduğunu gösteriyor” dedi.

Harker ayrıca, “Virüs kontrol altında tutulmaya devam ettiği sürece, önümüzdeki aylarda büyümeye geri dönülebilir” dedi.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor. (REUTERS)