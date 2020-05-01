CHP: İstanbul’da her 4 çalışandan 1’i işsiz kaldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 14-28 Nisan tarihleri arasında anket araştırması ve ilçe örgütlerinin saha çalışmalarından elde edilen verilerle hazırladığı İstanbul'da Çalışma Hayatının Görünümü raporunda çarpıcı bilgilere yer verildi.

Rapora göre Türkiye'de Covid-19 vakalarının yüzde 60'ının görüldüğü İstanbul, işsizlik ve yoksulluk rakamlarında da zirvede.

CHP'nin İstanbul'un 39 ilçesinden yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre vatandaşların 3'te 1'i evden çalışmaya geçse de bugün hala çalışanların 3'te 1'i evde kalamıyor iş yerlerine gidip çalışmaya devam ediyor.

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İSTANBUL’DA 2,5 MİLYON ÇALIŞAN EVDE KALAMIYOR

CHP raporunda İstanbul'da iş gücünün 5 milyon 778 bin kişi olduğu ve bugün yaklaşık 2,5 milyon kayıtlı çalışanın her gün işe gittiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Ayrıca yüzde 66,2'sinin yani yaklaşık 4 milyon çalışanın salgın nedeniyle gelirlerinde azalma meydana geldiği kaydedildi. Salgın döneminde İstanbul'da çalışanların 4'te 1'inin bugün hiçbir geliri olmadığının belirtildiği rapora göre, “2019 verilerine göre 1 milyon 203 bin kişinin işsiz olduğu İstanbul'da, Nisan ayı itibariyle bu rakamın 2 milyondan fazla olduğunun tahmin edildiği” ifade edildi.

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EN YÜKSEK İŞSİZLİĞİN OLDUĞU MESLEKLER GRUPLARI

Rapora göre, İstanbul'da en yüksek oranda işsizliğe mahkûm edilenlerin; aşçılar, garsonlar, şoförler, kuryeler, öğretmenler, satış danışmanları, mühendisler, kuaförler, muhasebeciler, inşaat işçileri, grafikerler, tekstil ve turizm çalışanları olduğu kaydedildi.

EN FAZLA DİLE GETİRİLEN SORUNLAR

İş yerlerinin salgının üzerinden 50 gün geçmesine rağmen yaklaşık 4’te 1'inin hala salgın konusunda hiçbir önlem almadığına dikkat çekilen raporda, anket kapsamında en fazla dile getirilen sorunların ‘can güvenliğinin hiçe sayılarak çalışmaya devam edilmesi, gelecek kaygısı ve güvencesizlik, maske ve dezenfektan eksikliği’ olduğu vurgulandı.

Vatandaşların paylaştığı başlıca taleplerin ise; salgın süresince iş yerlerine denetim yapılarak kuralları uymayanlara ceza verilmesi, ücretli izin, karşılıksız devlet yardımı, gelir güvencesi ve işsizliğe somut çözüm üretilmesi yönünde olduğu belirtildi.

“İŞSİZLİK ORANINDAKİ GERÇEK ARTIŞ RESMİ SAYILARA YANSIMIYOR”

Raporun değerlendirme bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

“İşverenler ücretsiz izne çıkarmakla çalışanları tehdit edip daha fazla iş yükü yüklemekte, özellikle evde kalanlara artan işsizlik ile baskı oluşturarak esnek çalışmaya zorlamaktadır.

İşverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkının verilmesi son haftalarda en fazla şikayet konusu olan sorunların başında gelmektedir. Ücretsiz izin, işten ayrılma yasağıdır ve çalışanları 1.168 lira gibi bir sefalet ödeneğine mahkûm etmektedir.

Bunun yanında ücretsiz izin ile gerçekte hiçbir geliri olmayan insanlar işsiz sayılarına dahil edilmeyeceği için işsizlik oranındaki gerçek artış resmi sayılara yansımayacaktır.

Mevcut iktidar korona salgınında da diğer afetlerde olduğu gibi meselelere insan hakları odaklı değil sadece sermayedarların birikimini korumayı ve arttırmayı gözeterek bakmaktadır.

Siyasi iktidar, Anayasa'da belirtildiği gibi sosyal devlet olmanın sorumluluklarını yerine getirmeli ve halkın asgari yaşam gelirini güvence altına almalıdır.

İhtiyaç sahibi tüm aileler için Aile Sigortası hayata geçirilmelidir. Çalışanların evde kalabilmesinin somut koşulları oluşturulmalı, çalışamadığı için zorunlu olarak evde kalanların da gelir güvenceleri sağlanmalıdır”