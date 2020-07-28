CHP’den fındık fiyatlarına tepki geldi, MHP memnun

Fındıkta yaşanan rekolte tartışmasından sonra şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 22,5 liralık fiyat tartışma konusu oldu. En az 24 lira fiyat bekleyen üreticiler 22,5 liranın da iyi bir rakam olduğuna dikkat çekerken, fiyatın hasattan önce açıklanmasının sevindirici olduğunu dile getirdi. Ancak CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel açıklanan rakama sert tepki gösterdi.

İHANET, YAZIKLAR OLSUN

Millletvekili Adıgüzel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanının açıkladığı fiyatı ihanet olarak değerlendirdi. Adıgüzel açıklamasında, “İhanet. Yazıklar olsun. Bu sene de 22’den alın seneye de 30’a satarsınız. Alayınız uluslararası sermayenin taşeronusunuz. 26 TL’den giden fındığa 22 TL vermek nasıl bir vicdanın, nasıl bir yurt sevgisinin tezahürüdür. Bu fiyat taban fiyat değil, tavan fiyattır. Siz de bu milletin başına yönetici değil, uluslararası kartelin kapitülasyon komiserlerisiniz” ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT: ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile girdiği rekolte tartışması sonucunda söylediği sözler nedeniyle partisinden kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP Milletvekili Cemal Enginyurt ise sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık üreticisini ezdirmediğini dile getiren Enginyurt, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan fındık pahalı olursa Avrupalı fındık almaz diyenlere inat, bilmem ne firması olmasa fındık yerlerde sürünür diyenlere inat bu akşam üreticinin fındığına sahip çıkmış, TMO’nun fındık alacağını ilan etmiş, 22,5 lira fiyat vererek üreticinin yüzünü güldürmüştür. Allah razı olsun. Bu milleti kimseye yedirmemiştir. Milletin adamı milletine sahip çıkmıştır. Üreticiye sahip çıkmıştır” diyerek defalarca teşekkür etti.