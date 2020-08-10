CHP’den işsizlik tepkisi: Türkiye uçuşa değil düşüşe geçiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba işsizlik verilerini değerlendirdi. Ağbaba, “TÜİK'in Mayıs ayı işsizlik verileri yine her zamanki gibi tutarsızlıklarla doludur. Dünyanın hiçbir yerinde istihdam azalırken işsizlikte azalmaz. Aksine istihdam düştüğünde işsizlik oranları artar. Lakin istatistik kurumundan çıkan ve inandırma kurumuna dönüşen TÜİK, istihdamın geçen yıla göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişiye düştüğünü söylerken aynı zamanda da işsizliğin 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bine indiğini açıklıyor. Dünyada hem istihdamı düşürüp hem işsizliği azaltan tek ülke herhalde Türkiye'dir. Türkiye uçuşa değil sürekli irtifa kaybederek düşüşe geçiyor” ifadelerini kullandı.

“HALKIN YÜZDE 81'İ TÜİK'E GÜVENİNİ KAYBETMİŞ”

Ağbaba yazılı açıklamasında şu ayrıntılara dikkat çekti:

“Halkın yüzde 81'inin güvenini kaybetmiş olan TÜİK'in açıkladığı verilerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Göreve henüz birkaç ay önce başlamış olan TÜİK başkanı verilerin inkarına ve saptırmasına dayanan düzenin devamcısı olmak istemiyorsa görevinden derhal istifa etmelidir. Türkiye tırmanışa geçmiyor aksine ülkede istihdam depremi yaşanıyor. TÜİK Mayıs ayı işsizlik verilerini 3 milyon 826 bin kişi ile %12,9 olarak açıklarken, yine kendi verilerinin içerisinde gizli olan detayları bilerek göz ardı etmekte ve gerçek işsizliği buna uygun olarak hesaplamamaktadır.

3 milyon 826 bin kişi olan dar işsizliğe ek olarak TÜİK, iş bulma ümidini yitirmiş ve çalışmaya hazır olan 4 milyon 713 bin kişiyi işsiz saymamaktadır. Zamana bağlı eksik ve yetersiz istihdam edilen 1 milyon 920 bin kişi ve ayrıca belirli bir sezon çalıştıktan sonra yine işsiz duruma düşecek olan 112 bin mevsimlik çalışanı TÜİK işsiz olarak nitelendirmemektedir. TÜİK verileri uluslararası işsizlik hesaplama yöntemlerine göre yetersiz kalmaktadır ve gerçek işsizliği açıklamamaktadır. Bir kişinin istediği rakamları halka gerçek veri olarak açıklamak suçtur.”

İLGİLİ HABER Umutsuzların oranı %143 arttı

“İŞ BAŞINDA OLMAYANLARIN SAYISI ARTIYOR ÇALIŞMA SÜRELERİ AZALIYOR”

Ağbaba, istihdamda yaşanan bir diğer dibe çakılma hali de iş başında olmayanların sayısındaki artış ve çalışma sürelerinde yaşanan düşüş olduğuna dikkat çekti. Ağbaba, “Türkiye'de açıklanan söz konusu verilere göre istihdamda görünen 25 milyon 858 kişiden fiili olarak çalışan sayısı 20 milyon 847 bin kişi. Yani istihdam olmasına rağmen çalışamayan tamı tamına 5 milyon 11 bin kişi bulunmaktadır. Yine Türkiye'de haftalık çalışma süresi olan 45 saatlik çalışma süresi bu dönemde 39,7 saate düşmüştür. Türkiye'de hem iş başında olmayanların istihdamda görünüp iş başında olmayan yani gelirinde azalma yaşayan 5 milyon 11 bin kişinin işsiz olarak değerlendirilmemesi ise TÜİK'in ayrı bir kurnazlığıdır” dedi.

“25-29 YAŞ GRUBUNDAKİ GENÇ NÜFUSUN YÜZDE 40'I AİLESİNE MUHTAÇ OLARAK YAŞIYOR”

Veli Ağbaba açıklamasını şöyle tamamladı:

“İstihdamda yaşanan deprem etkisini en çok gençlerde hissettiriyor. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık artışla %24,9'a yükselirken, bu yaş grubundaki istihdam oranı ise geçen yıla göre %6,8'lik düşüş ile %26,6'ya inmiş oldu. Türkiye'de 25-29 yaş grubunda bulunan 6 milyon 115 bin gencimizin 2 milyon 450 bini yani %40'ı ne istihdamdan ne de eğitim hakkından yararlanabiliyor. İktidarın politikaları neticesinde bu yaş aralığındaki gençlerimiz maalesef ki evde anne ve babasının eline muhtaç şekilde yaşıyor.”