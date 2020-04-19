CHP’den kamu bankalarında verilen krediler ile ilgili soru önergesi

TBMM Başkanlığı'na verilen önergede şu sorulara cevap istendi:

*Corona virüsü ekonomik tedbirleri kapsamında kamu bankalarınca açıklanan destek paketlerine 10 bin TL bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşların çoğunlukla 3 bin TL tutarında onay verildiği iddiaları doğru mudur?

*İddialar doğru ise, 3 bin TL tutarında onay verilmesinin gerekçesi nedir? Bireysel Destek Paketi kapsamındaki krediler hangi kriterlere göre onaylanmaktadır?

*Bireysel Destek Paketine kaç vatandaş başvurmuştur? Vatandaşların 10 bin TL kredi kullandırılacağı açıklamalarına güvenerek başvuru yaptıktan sonra ellerindeki paralar ile borçlarını kapattığı ve bekledikleri kredinin kullandırılmayarak mağdur edilmeleri hususunda kamuoyuna açıklama yapılarak bahse konu mağduriyet giderilecek midir?

*Kredi borçlarını erteleyen vatandaşların erteleme işlemi sonucunda eklenen yüksek oranlı faizlerle birlikte ödemelerin daha da arttığını ve salgın nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşanan vatandaşlardan mevcut ödemelerinden daha yüksek ödemeler alınması hususunda bir düzenleme yapılacak mıdır?

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