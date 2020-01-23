CHP’den TEKEL bayileri için af teklifi

Saat 22.00'den sonra içki sattıkları iddiasıyla 100 bin liraya kadar ceza yazılan TEKEL bayileri için af istendi. CHP tarafından TBMM'ye sunulan teklifle cezaların affedilmesi ve halen 20-100 bin lira arasında uygulanan ceza miktarlarının da bin lira ile 10 bin lira arasına indirilmesi istendi.

CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba'nın hazırladığı teklifin gerekçesinde ‘'TEKEL bayileri bu cezaları ödeyemiyor. Alkollü içkide yüzde 250'ye yükselen vergi yükü nedeniyle kar marjları da düştü. Üstelik bu cezalar uyarı dahi yapılmadan sadece şüphe üzerine yazılıyor. Yapılan itirazlarda dilekçeler işleme bile alınmıyor'' denildi. Cezalar çok ağır olduğu da vurgulanan gerekçede şu görüşlere yer verildi:

‘'TEKEL bayileri bu cezaları ödeyebilecek durumda değildir. Üstelik bu cezalar büyük çoğunlukla şüphe üzerine yazılmaktadır. Yazılı uyarı verilmeksizin ilk ihlalde 30 bin lirayı aşan cezalar yazılması, yasanın ortaya çıkmasındaki mantıkla da bağdaşmamaktadır. Kademeli bir ceza artışının olmaması hukukun temel ilkelerine aykırıdır.

‘İTİRAZ DİLEKÇELERİ DİKKATE ALINMIYOR’

Ceza itiraz yollarında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. İtiraz dilekçeleri dahi dikkate alınmamaktadır. Bu adaletsiz uygulamalar hakkını arayan vatandaşların hak mücadelelerinin sonuçsuz kalmasına neden olmaktadır. TEKEL bayilerine şimdiye kadar yazılmış cezaların silinmesi, yaşadıkları hukuki ve ekonomik sıkıntıları önemli ölçüde azaltacak, krizle mücadele eden bu işletmelere ciddi bir destek sağlanacaktır''