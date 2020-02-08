CHP’li Gemlik Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı

Sözleşmeye göre kadrolu 84 işçinin aylık ücretlerine yüzde 21 zam yapıldı. Başkan Sertaslan, “İşçilerimiz yüzde 21’lik zam alırken, 1 Mayıs İşçi Bayramında ikramiye ve kadın kadrolu işçilerimiz ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde izinli sayılacak” dedi.

İYİLEŞTİRME GEREKİYORDU

Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi salonunda gerçekleşen toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Sertaslan, “Daha önce arkadaşlarımız, alamadıkları zamlar yüzünden mahcup duruma düşüyordu. Bunun için maaşlar üzerinde iyileştirme gerekiyordu” dedi.

Sertaslan, Gemtaş personeli için de Temmuz’da toplu sözleşme ile maaşlarına iyileştirme yapacaklarını söyledi.