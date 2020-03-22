CHP’li Girgin: Kısa çalışma ödeneği şartsız olarak uygulansın

Küresel corona virüs salgınının hayatı altüst eden etkiler yaratmayı sürdürdüğünü söyleyen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Bu etkilerin en can yakıcılarından biri kuşkusuz çalışma yaşamının sekteye uğrayacak hale gelmesi. Salgın öncesinde, emekçi halkımızın yaşamını altüst eden derin bir ekonomik kriz içerisindeydik. Şimdi salgınla beraber, şartlar giderek ağırlaşıyor. Bu krizin en büyük göstergesi: İşsizlik.” açıklamasında bulundu.

Girgin, TÜİK rakamlarına dayanarak verdiği istatistiklerde, “işsizlik oranı yüzde 13,7 oldu. Geçe sene 4 milyon 302 bin olan işsiz sayısı 92 bin kişi daha artarak 4 milyon 394 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranına iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ile mevsimlik çalışanları dahil ettiğimizde işsiz sayısı 6 milyon 984 bine yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam ve yetersiz istihdam da eklendiğinde geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 172 bin kişi olurken işsizliğin de yüzde 23,6'ya yükseldiğini görmekteyiz. Salgına karşı gerekli bütün bilimsel tedbirleri uzlaşı yoluyla alırken, en büyük sorunumuz olan işsizliği unutmamalıyız.” dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Küresel corona virüs salgını çerçevesinde kısa çalışmaya geçen ya da kapanan iş yerlerinin işsizliği artıracağı, çalışanlararı mağdur edeceğini belirten Girgin, “Yasalarımızda kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) diye bir uygulama var. KÇÖ eğer bir iş yeri haftalık çalışma süresini en az üçte bir oranında azaltılıyorsa, ya da faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduruyorsa, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere -Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir- sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.”dedi.

“SİGORTALI OLAN HERKESE UYGULANSIN”

İşçinin KÇÖ alabilmesi için şartlar olduğunu söyleyen Girgin, “İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından, işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekiyor. Bu da kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün çalışmış olmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak anlamına geliyor. Ayrıca KÇÖ kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülüyor. Yani 3 aylık KÇÖ aldığınızda ve daha sonra işsiz kalıp işsizlik ödeneği talep ettiğinizde, 3 ay eksik olacak şekilde işsizlik maaşı alıyorsunuz.

Verdiğimiz kanun teklifiyle, küresel corona virüs salgını nedeniyle kısa çalışmaya geçen iş yerlerinde kısa çalışma ödeneği şartları ortadan kaldırılarak, ödeneğin kısa çalışmaya geçen iş yerlerinde hali hazırda sigortalı olan herkesi kapsaması ve bu süreç boyunca yapılacak ödemelerin işsizlik sigortası ödemelerinden düşülmemesini hedefledik.”

İŞSİZLİK SİGORTASI ŞARTLARI HAFİFLETİLMELİDİR

KÇÖ için ön şart olan işsizlik sigortası ödeneği hak etmenin şartlarının da adaletsiz olduğunu belirten Girgin, “2019'un Ocak ayında işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının hafifletilmesi amacıyla da bir kanun teklifi vermiştik. İşsizlik Fonu'nun işsizler için kullanılması durumunda bu fonun işsizlerimizin ihtiyacını karşılayacağı açıktır. Fakat, iktidar ne yazık ki bu fonu sermayeye destek için kullanıyor” dedi.