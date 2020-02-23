CHP’li Sarıbal: 104.6 milyar dolarlık tarım ürünü ithal ettik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki gün Türkiye'nin saman ithalatı yaptığına ilişkin iddialarla ilgili olarak “Türkiye tarımda kendi kendine yeten bir ülkedir. Kimsenin bu ülkede benim üreticimin, besicimin ve çiftçimin moralini bozmaya hakkı yoktur” dedi.

Bu sözlere CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal'dan sert tepki geldi. Sarıbal, “Pakdemirli bilmiyorsa öğrensin. Türkiye, 18 yıllık AKP iktidarı döneminde 106 bin ton saman ithalatına 20 milyon dolar para ödedi. Ayrıca bu dönemde tarımsal ürün ihracatımız 77.6 milyar dolarda kalırken ithalatımız 104.6 milyar dolar oldu. Aradaki 27 milyar doları yabancı şirketlere ve üreticilere ödedik” dedi.

“BUĞDAY İTHALATINDA LİDERİZ”

Türkiye'nin her geçen yıl tarım ürünleri ithalatında yeni rekorlar kırdığını vurgulayan Sarıbal, şunları söyledi: “Ülkemiz AKP iktidarları dönenimde tarımda net ithalatçı durumuna geldi. Fındık, kayısı, incir gibi birkaç ürün dışında bütün tarım ürünlerini ithal ediyoruz. Her yıl yeni ithalat rekoru kırılıyor. Öyle ki buğday ithalatında ülkemiz şu anda dünya birincisi. Son 2 yıldır tarımsal ürünlere 9 milyar doların üzerinde para ödedik. Bu politika AKP'nin ürettirmeme ve ithalat politikası ile yandaşa para kazandırma politikasıdır. Kısacası AKP, iddia ettiğinin aksine ne yerlidir ne de milli.”

“ÇİFTÇİMİZİN AKP’DEN 117 MİLYAR ALACAĞI VAR”

18 yılda tarım ithalatına ödenen paranın bugünkü kurla yaklaşık 163 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Orhan Sarıbal, “Bu para AKP'nin bugüne kadar üreticimize verdiği destekten fazla. 2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 21. maddesine göre, üreticiye verilmesi gereken destek miktarı 318 milyar TL iken ödenen 141 milyar TL oldu. Çiftçimizin AKP'den 177 milyar TL alacağı var” dedi.

Üreticinin biraz desteklenmesiyle ülkemizin tarımda kendi ihtiyacını kendisinin karşılayacağını belirten Sarıbal, “Oysa bugün birçok ürünü dışarıdan alıyoruz. Örneğin buğdayı ve çeltiği Rusya'dan, arpa ve mısırı Ukrayna'dan, pirinci Çin'den, ayçiçeğini Moldova'dan, soyayı Brezilya'dan, pamuğu ABD'den, mercimeği Kanada'dan alır duruma geldik” diye konuştu.