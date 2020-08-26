Çift haneli faize pencere açtı

Merkez Bankası (MB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde uzun süre sonra ilk kez geç likidite penceresi (GLP) ile piyasaya 1 milyar TL fonlama sağladı. Böylece MB örtülü faiz artırımını çift haneye taşımış oldu. 16 Temmuz'a kadar piyasaları politika faizinin 90 baz puan altında yani yüzde 7.34 faiz ile fonlayan MB fonlama faizini çift haneye taşıdı.

POLİTİKA FAİZİNİ BIRAKTI

Dövizdeki oynaklığın etkisiyle 8 Ağustos'ta faiz oranı yüzde 8.25 olan bir hafta vadeli repo ihalelerine ara veren MB daha sonra geleneksel yöntemle açığı ihalelerde gelen tekliflere göre faiz oranı belirlemeye başladı. Bu ihalelerde faiz oranı yüzde 11'in üzerine çıktı. Nitekim dün MB'nin açtığı 10 milyar TL'lik repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.32 olarak gerçekleşti. Dövizdeki yükselişi sınırlamaya çalışan MB fonlama faizini yukarı taşımak için para piyasalarından likidite çekmeye de devam ediyor. Fonlama miktarını azaltan MB'nin önümüzdeki günlerde faiz oranı yüzde 11.25 olan geç likidite penceresini daha sık kullanabileceği vurgulanıyor.

Yaşanan sürecin henüz bir kur atağı olmadığına dikkat çeken Ekonomist Murat Kubilay, “Üzücü olan şu ki; gerçek problemler TL'nin cazibesini kaybetmesi ve düşük faizin dolarizasyona yol açması değil. Çok daha önemli bir sorun döviz ve altının yerli yatırımcılarda yastık altına kayışıyla ve yabancı yatırımcılarda yılbaşından beri süregelen sermaye çıkışıyla yaşanıyor. Bu noktada faizin artırılmasının dahi netice veremeyebileceğini belirtmek gerekiyor” dedi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma Müdürü Murat Akyol ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in de kredi notu görünümünü aşağı yönlü revize ederken vurgu yaptığı gibi negatif reel faizin etkilerinin TL'ye olumsuz yansımaya devam etmesi durumunda faiz artırımı ihtimalinin de canlı kalmaya devam edebileceğini söyledi.

KREDİNİN VE MEVDUATIN FAİZİ HIZLA YÜKSELİYOR

Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları ile ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 16.93'e kadar tırmanırken, 3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 10'u aştı. 14 Ağustos haftasında TL ticari kredi faizleri de yıllık ortalama yüzde 13.58'e kadar çıktı.

Kamu bankalarının kampanyaları ile yıllık yüzde 11.20'ye kadar gerileyen taşıt kredisi faizleri de yüzde 14.14'e çıktı. Kamu bankalarının kampanyaları ile cazip hale gelen konut kredisinde de faizler artışa geçti. Yüzde 9.01 ile en düşük seviyesini 26 Haziran haftasında gören konut kredisi faiz oranı yıllık yüzde 9.99 ile çift hane sınırına dayandı.