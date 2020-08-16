Çiftçiye stokçu dedi ithalata çıktı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 500 bin ton buğday ile 60 bin ton arpa ithalatı için 25 Ağustos'ta ihaleye çıkacak. İthalatın gerekçesi ilginç: “Hububatta spekülatif kaynaklı fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek ve hububatta fiyat stokçuluğunun önüne geçmek amacıyla…”

ÇİFTÇİDE HAL Mİ KALDI?

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran, “TMO çiftçilerin gardını düşürmek için ithalat yapma kararı açıkladı. Hasat bitti, çiftçiye kurtarır fiyat vermediler. Çiftçi de fiyatların olgunlaşmasını bekliyor. Biliyorsunuz gübreden mazota maliyetler yüzde 30 arttı ancak verilen fiyat bunu karşılamadı. Şimdi çiftçi mecbur kalıp ürününü satsın diye ithalat yapıyorlar” dedi. TMO açıklamasında Türkiye'nin 2019'da 19 milyon ton olan buğday üretiminin bu yıl yüzde 8 artarak 20.5 milyon tona çıkmasının beklendiği belirtiliyor. Açıklanan 20.5 milyon tonluk buğday üretimine artık kimsenin inanmadığını belirten Kapıkıran, “Üretimde açıkladıkları gibi artış değil düşüş var. Şu an kimin elinde ne kadar buğday var, ne kadarı üreticide, ne kadarı tüccarda bilinmiyor. Stokçuluk yapanlar varsa hükümetin kolladığı ithalatçıdır. Çiftçinin stokçuluk yapacak hali mi kaldı” diye konuştu.

TMO'NUN ASLİ GÖREVİ ÇİFTÇİLERİ KORUMAK

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapıkıran, TMO'nun görevinin çiftçinın gardını düşürecek adımlar atmak değil onu korumak olduğunu söyledi. Kapıkıran, “TMO, kârın tüccarın eline geçmesini önleyecek fiyat regulasyonları ile çiftçiyi kollayıp, kâr edip üretime devam etme gücü sağlayacekken çiftçiyle karşı karşıya geliyor” dedi.