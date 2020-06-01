Citigroup CFO’sundan ırkçılığa tepki

ABD’nin Minneapolis kentinde Afro-Amerikan George Floyd’un polis tarafından öldürülmesine bir tepki de bankacılık devi Citigroup’un üst yönetiminden geldi.

ABD merkezli bankanın mali işler müdürü (CFO) ve Wall Street’in az sayıdaki siyah yöneticilerinden olan Mark Mason, “Nefes alamıyorum” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

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“KORKU, TİKSİNME VE ÖFKEYLE İZLEDİM”

“Nefes alamıyorum” ifadesini yazının girişinde 10 kez alt alta sıralayan Mason, “Küresel bir bankanın CFO’su olmama rağmen, Minnesota’da George Floyd’un, Georgia’da Ahmaud Arbery’nin ve Kentucky’de Breonna Taylor’ın öldürülmesi, benim gibi siyah Amerikalıların günlük yaşamlarında karşılaştıkları tehlikeleri hatırlattı” dedi.

Söz konusu ölümlerin kendisini derinden etkilediğini belirten Mason, “Sizler gibi ben de Floyd’un ölümüne ilişkin görüntüleri korku, tiksinme ve öfkeyle izledim” ifadelerini kullandı.

“Minneapolis sokaklarından Covid19”dan kaynaklanan eşitsizliklere kadar ırkçılık toplumumuzda birçok acı ve çirkinliğin kaynağı olmayı sürdürüyor” diyen Mason, ABD’nin ırkçılık, adaletsizlik ve eşitsizlikle yüzleşmesi ve bu sorunu konuşması gerektiğini vurguladı.