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Commerzbank planlanandan daha fazla işten çıkarma yapacak

Bankanın denetleme kurulunda iş gücünü temsil eden ve Verdi sendikasında Sendika Sekreteri olan Stefan Wittmann, Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank'ın daha önce açıklanandan daha fazla işten çıkarma yapacağını açıkladı.

12:13 -
Haberler Ekonomi
Commerzbank planlanandan daha fazla işten çıkarma yapacak

Almanya’nın ikinci büyük bankası Commerzbank denetim kurulu üyesi bankanın Ağustos ayında stratejik değerlendirmesini hazırladığında “oldukça” fazla sayıda şube kapanışı ve işten çıkarma açıklayacağını söyledi.

Denetleme kurulunda iş gücünü temsil eden ve Verdi sendikasında Sendika Sekreteri olan Stefan Wittmann, geçen hafta üst düzey yatırımcı Cerberus’un başlattığı değişim kampanyasını eleştirmişti.

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“DAHA FAZLA ÇIKARMA OLACAK”

Cerberus, Almanya’nın en büyük ikinci bankasındaki denetim kurulunda iki sandalye, maliyet kesintileri ve strateji değişikliği talep ediyor. Commerzbank denetim kurulunda sandalye taleplerini reddetti.

Wittmann Reuters’a yaptığı açıklamada “Cerberus’un yaklaşımı kaba ve uygunsuz” dedi. Commerzbank şu anda daha fazla maliyet kısıntısını belirleme sürecinde ve ağustos ayında ikinci çeyrek bilançosunu açıkladığı zaman bu planları açıklayacak. Wittmann “Şube kapanışları ve daha önce açıklanandan daha fazla işten çıkarma olacak” dedi. (REUTERS)

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