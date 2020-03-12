Corona kaçışı küresel finansal krizi aştı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), corona virüsü salgınının etkisiyle 21 Ocak-11 Mart döneminde 51 günde gelişmekte olan ülkelerin hisse ve tahvil piyasalarından 41,7 milyar dolarlık yabancı çıkışı yaşandığını açıkladı. Bu rakam, 8 Eylül 2008’de küresel finansal krizin başlamasının ardından ilk 51 gününde gelişmekte olan piyasalardan çıkan sıcak para miktarını ikiye katladı.

IIF Baş Ekonomisti Robin Brooks, “Bu çok büyük bir rakam. Gelişmekte olan piyasalar için finansal koşullarda diğer bir büyük sıkılaşma anlamına geliyor çünkü bu bir ani duruş” değerlendirmesinde bulundu.

Financial Times, 41,7 milyar dolarlık çıkışın büyük kısmının hisse senedi piyasalarından olduğunu aktarırken, “Yatırımcılar gelişmekte olan ülke şirketlerinin bu sene beklenen küresel ekonomik yavaşlamadan sert şekilde etkileneceğinden korkuyor” ifadelerine yer verdi.

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TAHVİLLERİN DE DEĞERİ DÜŞTÜ

Brooks, “Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin yollarında çok sayıda tümsek var ve bu sıralar güvenli limanlara yöneliş önceki zamanlardan daha çok” dedi.

Salgının ilk ayında az da olsa gelişmekte olan tahvil piyasalarına yabancı girişi olurken, son dönemde tablo değişti ve tahvilde de net çıkış gözlendi. Bu gelişmeye paralel olarak gelişmekte olan ülke tahvillerinin fiyatı düşerken faizler yükseldi.

21 Ocak-4 Mart döneminde yüzde 1,7 artan JPMorgan Gelişmekte Olan Piyasalar Tahvil Endeksi, 4-11 Mart döneminde yüzde 5,2 değer kaybetti.