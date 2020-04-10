Corona virüsü yumurta üreticilerini vurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını yumurta üreticisini vurdu. Sınır kapılarının kapatılmasıyla birlikte ihracat yapamayan ve tavukların beslenmesinde gerekli yem ve vitaminleri dışarıdan alamayan üreticiler küçülmeye gidiyor.

“MARKETLERLE ÇALIŞMAYAN ÜRETİCİMİZ ZOR DURUMDA”

Corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşların alışveriş için marketlere yöneldiğini ve bunun da marketlerle çalışmayan üreticiyi zora soktuğunu vurgulayan Konya Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Saraçoğlu, “Virüs nedeniyle kafe, pastane ve lokantalar kapatıldı. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu da genellikle marketlerde alışveriş yapıyor. Marketlerle çalışmayan üreticilerimiz şu an zor durumda.” ifadelerinde bulundu.

“İHRACAT YAPABİLMEMİZ İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME GEREKLİ”

Şu an birçok ülkenin kendilerinden yumurta talep ettiğini ama gönderemediklerini ifade eden Saraçoğlu, yurt dışından birçok ülkenin yumurta talep ettiğini ancak gönderemediklerini, yetkililerin bu kondu bir düzenleme yapması gerektiğini söyledi.

“YUMURTA FİYATLARI YÜKSELDİ”

Yumurta üretiminin azalmasıyla birlikte yumurta koli fiyatının 10 liraya yükseldiğini aktaran Saraçoğlu, “Şu an bir yumurtanın bize maliyeti 40 kuruş. Tavuk sayısında azalma olunca yumurta üretimi de paralel olarak düştü. Girdilerimiz artınca fiyatlarda da yükselme kaçınılmaz oldu. Şu an dolar yine yükseldi, ister istemez bu yükseliş sektörümüzü de etkiliyor” diye konuştu.

“DEVLETİN YEM DESTEĞİNDE BULUNMASI GEREKİYOR”

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telekonferans yöntemiyle görüşerek, sektörün sıkıntılarını dile getirdiklerini belirten Saraçoğlu, “Tarım Bakanımız bu süreçte üretimin devam etmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor. Biz de yaşadığımız sorunları ve neler yapılması konusunda görüşlerimizi ilettik. Üreticimizin ayakta durabilmesi için devletimizin yem desteğinde bulunması gerekli. Biz elimizden geldiğince üretimden kopmamak adına mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.