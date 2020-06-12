‘Cumhurbaşkanı’nın yetkisini deldiler’

Hamzaçebi, bu durumun, Erdoğan'ın bazı yetkilerinin alınması konusunda örnek teşkil edebileceği uyarısında da bulundu. AKP'li vekiller tarafından getirilen ve içinde çek borçlularına ek ödeme süresi verilmesiyle Hazine'ye kamu bankaları için 21.6 milyar liralık ilave borçlanma hakkı verilmesi gibi kritik maddelerin de bulunduğu yeni torba yasa teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde ilginç bir tespit yapıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Hamzaçebi, torba teklifin 4'üncü maddesiyle Hazine'nin ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi çıkarma yetkisinin yüzde 3'ten yüzde 5'e yükseltilmek istendiğine işaret etti.

Hamzaçebi şunları söyledi: “2020 yılı bütçe kanununun 12'nci maddesi ikrazen borçlanmayı düzenliyor. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanı'nın Meclis'e teklif edebildiği tek kanun Bütçe Kanunu'dur.

Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olan bir kanunda değişikliği milletvekilleri teklif edemez arkadaşlar, kesinlikle edemez. Ben sizin yerinizde olsam bundan hemen vazgeçerim. Kötü bir yol başlatıyorsunuz, yarın öbür gün emsal olur, milletvekilleri ‘Ben bütçede Cumhurbaşkanı'nın harcama yetkisi olan 1 trilyon lirayı 600 milyar liraya indiriyorum' diye teklif verir, gelir burada yasalaşır.”

EK BÜTÇE ÇIKARIN TEKLİFİ

CHP'li Akif Hamzaçebi, borçlanmayı artırmaya çalışmak yerine Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e ek bütçe teklifinin getirilmesi gerektiğini, ek bütçe için zaman sıkıntısı olmadığını söyledi.

CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu da Cumhurbaşkanı'na ait olan bir yetkinin milletvekilleri tarafından kullanılamayacağını belirtirken, hükümetin toplamda 300 milyar lira borçlanma yapacağını, ancak alınan bu borçların nerelere harcanacağının bilinmediğini ifade etti.