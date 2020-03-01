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Devletten alacakları 177 milyara dayandı

Çiftçilerin devletten destekleme prim alacağı 177 milyar liraya ulaştı. ‘’Üreticiyi cezalandırmaktan vazgeçin” diyen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana dahil 24 ilde biriken çiftçiye mazot- gübre desteğinin de acilen ödenmesini istedi.

Başak KAYA
06:00 -
Haberler Ekonomi
Devletten alacakları 177 milyara dayandı

NERELERE KULLANILDI?

Barut TBMM'de yaptığı açıklamada, Türkiye'de ürün güvenliği ve güvenli üründen söz etmenin mümkün olmadığını da savunarak ‘'Sanayiden tarıma ve gıdaya kadar her alanda, ürün güvenliğimizi Allah'a emanet bir durumda'' dedi. Barut, uygulanan yanlış tarım politikalarıyla Türkiye'nin ithalat cennetine çevrildiğini öne sürdü. Barut, şöyle devam etti:

Ayhan Barut

“2006'da çıkarılan Tarım Kanunu'na göre, gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'i tarıma destek olarak ayrılırdı. Ancak o günden bugüne bu oran tam uygulanmadı, yüzde yarım ve altında verildi. Bugüne kadar çiftçinin yaklaşık 318 milyar destekleme alacağı olup bu rakamın sadece 141 milyar lirası ödendi. 177 milyar lirası verilmedi. Bu parayı kimler nasıl ve nerelere kullandı ? Neden üreticinin parasını vermiyorsunuz?''

Adana CHP söz TBMM Türkiye
Son güncelleme: 04:29 01.03.2020
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