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DİSK ve TÜRK-İŞ’ten ‘Torba yasaya hayır’ eylemi

Esnek ve kısmi çalışmayı da içeren torba yasa teklifine karşı sendikaların başlattığı eylemler sürüyor. TÜRK-İŞ ve DİSK yurdun çeşitli bölgelerinde eylemler düzenleyerek "torba yasaya hayır" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:13, 05/11/2020
Haberler Ekonomi
DİSK ve TÜRK-İŞ’ten ‘Torba yasaya hayır’ eylemi

Kıdem tazminatı, esnek ve kısmi çalışmayı da içeren torba yasa teklifinin TBMM gündeminden geri çekilmesi için sendikaların başlattığı eylemler bugün de devam etti.

TÜRK-İŞ, 81 ilde Bölge ve İl Temsilcilikleri önünde basın açıklamaları gerçekleştirerek ‘torba yasaya hayır’ dedi. TÜRK-İŞ, çalışma yaşamının esnekleşmesi, kuralsızlaştırılması ve güvensizleştirilme riskine karşı açıklamaların yapıldığını belirtti.

Foto: Sözcü

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise sosyal medya hesabından “Her işçi bir gün 50 yaşına gelecek. Her işçi çocuğunun hakkı için kavga verecek. Her işçi bedeli ne olursa olsun çocuğunun emanetine, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkına sahip çıkacak” açıklamasıyla torba yasayı protesto etti.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’na üye, Kırklareli, Edirne, İzmit ve Kartal Belediye işçileri de torba yasaya karşı basın açıklaması yaptı.

Foto: Sözcü

“BİZLERİ BASKI VE ŞİDDETLE KORKUTAMAZSINIZ”

Kartal Belediyesi Fen İşleri Park Bahçeler Ulaşım İşçileri, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Her türlü engellemelere rağmen mecliste yükselen ses işçi sınıfının sesidir, Bizleri baskı ve şiddetle korkutamazsınız ve susturamazsınız. İş verenlere sesleniyoruz kıdem tazminatlarımızdan elinizi çekiniz.

* 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlarını geçici işçiliğe mahkum edemezsiniz. Belirli süre çalışan işçiler kıdem tazminatı almaz, ihbar tazminatı almaz emekli olması zorlaşır. Geçmişten bu güne işçi sınıfının direne direne kazandığı, geliştirdiği, savunduğu ve bizlere emanet ettiği bu hakları gasp edemezsiniz

Foto: SÖZCÜ

Edirne Belediyesi'nde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi ise,”İşçi sınıfı başta olmak üzere halkımız pandemi ile, depremle, işsizlikle ve hayat pahalılığı ile boğuşurken siz kıdem tazminatımıza göz dikiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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